Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Атом тестируют на автодроме в Тольятти

Прототип электромобиля Атом отправили на гоночную трассу ТСТК «Лада» в Тольятти

Один из 26 прототипов Атом верификационной партии VC (Vehicle Check) проходит испытания на автодроме, где базируется Тольяттинский спортивно-технический клуб «Лада».

Рекомендуем
Переиграть «китайца» — Lada Iskra на фоне седана из Поднебесной

На появившемся в соцсетях фото – руководитель клуба Юрий Лезин рядом с прототипом Атом. Напомним, впервые такой черный автомобиль был замечен на улицах Тольятти еще в конце августа. А новый снимок сделан на автодроме КВЦ – трассе, которая регулярно принимает множество любительских и профессиональных гонок в различных дисциплинах, самая известная из которых – кроссовая «Серебряная ладья».

Директор ТСТК «Лада» Юрий Лезин рядом с прототипом электромобиля Атом
Директор ТСТК «Лада» Юрий Лезин рядом с прототипом электромобиля Атом
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
«Приятно, пусть хоть и косвенно, но все-таки поучаствовать в реализации чего-то нового в российском автопроме», – отметил Юрий Лезин.

Почти одновременно с публикацией этого снимка официальные аккаунты проекта Атом разместили информацию о предстоящих испытаниях прототипов серии Vehicle Check.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Судя по приведенному списку, комплекс тестов перспективному российскому электромобилю предстоит еще значительный – от систем помощи водителю, электрики, электроники, телематики и высоковольтных систем до потребительских свойств, послепродажного обслуживания и сертификации. Напомним, ранее сроком запуска Атома на заводе «Москвич» назывался июль, сейчас – вторая половина 2025 года.

Пресс-служба проекта отмечает, что многие нацеленные на совершенствование продукта испытания будут вестись и после старта сборки, на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Алексей Третьяков
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4296
05.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0