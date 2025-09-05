Атом тестируют на автодроме в Тольятти

Прототип электромобиля Атом отправили на гоночную трассу ТСТК «Лада» в Тольятти

Один из 26 прототипов Атом верификационной партии VC (Vehicle Check) проходит испытания на автодроме, где базируется Тольяттинский спортивно-технический клуб «Лада».

На появившемся в соцсетях фото – руководитель клуба Юрий Лезин рядом с прототипом Атом. Напомним, впервые такой черный автомобиль был замечен на улицах Тольятти еще в конце августа. А новый снимок сделан на автодроме КВЦ – трассе, которая регулярно принимает множество любительских и профессиональных гонок в различных дисциплинах, самая известная из которых – кроссовая «Серебряная ладья».

Директор ТСТК «Лада» Юрий Лезин рядом с прототипом электромобиля Атом

«Приятно, пусть хоть и косвенно, но все-таки поучаствовать в реализации чего-то нового в российском автопроме», – отметил Юрий Лезин.

Почти одновременно с публикацией этого снимка официальные аккаунты проекта Атом разместили информацию о предстоящих испытаниях прототипов серии Vehicle Check.

Судя по приведенному списку, комплекс тестов перспективному российскому электромобилю предстоит еще значительный – от систем помощи водителю, электрики, электроники, телематики и высоковольтных систем до потребительских свойств, послепродажного обслуживания и сертификации. Напомним, ранее сроком запуска Атома на заводе «Москвич» назывался июль, сейчас – вторая половина 2025 года.

Пресс-служба проекта отмечает, что многие нацеленные на совершенствование продукта испытания будут вестись и после старта сборки, на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.