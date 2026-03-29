Стало известно, сколько стоит обслуживание популярного белорусского кроссовера

Раскрыта стоимость ТО для кроссовера Belgee X50

Кроссовер Belgee X50 прочно закрепился в тройке лидеров по продажам среди SUV по итогам первых двух месяцев 2026 года, уступая только Tenet T7 и Haval Jolion. С января по февраль российские дилеры реализовали 3530 таких автомобилей.

Модель, представляющая собой белорусско-китайский альянс (база Geely), оснащается исключительно 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. в паре с роботизированной коробкой передач. Привод только передний.

При выборе автомобиля важно учитывать затраты на его сервисное обслуживание. Для Belgee X50 установлен интервал прохождения ТО в 10 тысяч километров, что довольно часто, но положительно сказывается на долговечности узлов и агрегатов. Предусмотрено также «нулевое ТО», которое необходимо пройти через 3 тысячи км пробега или 3 месяца владения.

Учитывая, что среднегодовой пробег в России составляет около 18,5 тысяч километров (данные «Автостата»), владельцу придется посещать сервис почти дважды в год. Ниже приведены ориентировочные расходы на плановое техническое обслуживание (без учета топлива, страховки и налогов):

Стоимость ТО для Belgee X50 (1.5Т, робот, передний привод):

ТО-0: 7 818 – 12 044 рубля;

ТО-1: 10 900 – 20 400 рублей;

ТО-2: 15 900 – 26 800 рублей;

ТО-3: 10 900 – 24 000 рублей;

ТО-4: 19 900 – 45 000 рублей;

ТО-5: 10 900 – 19 400 рублей;

ТО-6: 16 900 – 31 400 рублей.

Общая сумма затрат на обслуживание за три года эксплуатации составит от 93 218 до 179 044 рублей в зависимости от региона, цен на расходные материалы и перечня выполняемых работ.

