#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, сколько стоит обслуживание популярного белорусского кроссовера
Кроссовер Belgee X50 прочно закрепился в тройке лидеров по продажам среди SUV по итогам первых двух месяцев 2026 года, уступая только Tenet T7 и Haval Jolion. С января по февраль российские дилеры реализовали 3530 таких автомобилей.

Модель, представляющая собой белорусско-китайский альянс (база Geely), оснащается исключительно 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. в паре с роботизированной коробкой передач. Привод только передний.

При выборе автомобиля важно учитывать затраты на его сервисное обслуживание. Для Belgee X50 установлен интервал прохождения ТО в 10 тысяч километров, что довольно часто, но положительно сказывается на долговечности узлов и агрегатов. Предусмотрено также «нулевое ТО», которое необходимо пройти через 3 тысячи км пробега или 3 месяца владения.

Учитывая, что среднегодовой пробег в России составляет около 18,5 тысяч километров (данные «Автостата»), владельцу придется посещать сервис почти дважды в год. Ниже приведены ориентировочные расходы на плановое техническое обслуживание (без учета топлива, страховки и налогов):

Стоимость ТО для Belgee X50 (1.5Т, робот, передний привод):

  • ТО-0: 7 818 – 12 044 рубля;
  • ТО-1: 10 900 – 20 400 рублей;
  • ТО-2: 15 900 – 26 800 рублей;
  • ТО-3: 10 900 – 24 000 рублей;
  • ТО-4: 19 900 – 45 000 рублей;
  • ТО-5: 10 900 – 19 400 рублей;
  • ТО-6: 16 900 – 31 400 рублей.

Общая сумма затрат на обслуживание за три года эксплуатации составит от 93 218 до 179 044 рублей в зависимости от региона, цен на расходные материалы и перечня выполняемых работ.

Ранее «За рулем» сообщал , что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 6
29.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв