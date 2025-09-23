Популярный белорусский кроссовер обновится в России: изменятся дизайн и оснащение

В России Belgee X50 пройдет обновление и получит версию для такси

Стало известно, что кроссовер Belgee X50, который завоевал популярность на российском рынке, получит модернизацию в 2026 году. Изменения затронут как внешний вид автомобиля, так и его технические характеристики.

Также рассматривается возможность появления особых версий кроссовера, предназначенных для корпоративных клиентов и такси. Так как проект находится на стадии переговоров, других деталей пока нет.

В настоящий момент Belgee X50 доступен в России с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Цены на данный кроссовер начинаются от 2,48 миллиона рублей.

В конце августа 2023 года Belgee вошел в топ-5 самых популярных брендов, при этом модель X50 является бестселлером.

