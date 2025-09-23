#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гибридный трицикл Vigoz
23 сентября
Этот «малыш» способен ехать наравне с машинами и имеет допуск на дороги
Представлен гибридный трицикл Vigoz,...
Lada 4x4
23 сентября
В Ниву поставили дизель от Volkswagen и портальные мосты — получился монстр
В Санкт-Петербурге продается доработанный...
Бывший завод Toyota может возобновить работу уже в этом году: подробности
23 сентября
Бывший завод Toyota может возобновить работу уже в этом году: подробности
Власти Петербурга: завод Toyota в Шушарах могут...

Популярный белорусский кроссовер обновится в России: изменятся дизайн и оснащение

В России Belgee X50 пройдет обновление и получит версию для такси

Стало известно, что кроссовер Belgee X50, который завоевал популярность на российском рынке, получит модернизацию в 2026 году. Изменения затронут как внешний вид автомобиля, так и его технические характеристики.

Рекомендуем
Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится

Также рассматривается возможность появления особых версий кроссовера, предназначенных для корпоративных клиентов и такси. Так как проект находится на стадии переговоров, других деталей пока нет.

В настоящий момент Belgee X50 доступен в России с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Цены на данный кроссовер начинаются от 2,48 миллиона рублей.

В конце августа 2023 года Belgee вошел в топ-5 самых популярных брендов, при этом модель X50 является бестселлером.

Belgee X50
Belgee X50
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 10
23.09.2025 
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв