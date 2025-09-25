Когда в России начнут продавать ситикар «Атом»: названы сроки
Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «России 24» сообщил, что электромобили Атом начнут массово продавать на российском рынке в 2026 году.
Производство автомобилей запланировано на конец этого года, после чего ожидается выход на рынок.
«И в следующем году он станет таким массовым, выйдет на рынок. Этот автомобиль современный такой, городской и хороший», – добавил Алиханов.
Министр ранее протестировал Атом, проехав на нем по улицам Москвы летом 2025 года. На тот момент были доступны только предсерийные экземпляры.
Концепт электромобиля Атом впервые был представлен в мае 2023 года, над его созданием работали российские и итальянские дизайнеры. Оборудован электромобиль будет двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.), а также батареей емкостью 77 кВт·ч с возможностью быстрой зарядки. Запас хода составит 500 км.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.
- «За рулем» можно читать и в MAX