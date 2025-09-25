Экология
Российский электрокар «Атом»
25 сентября
Когда в России начнут продавать ситикар «Атом»: названы сроки
Когда в России начнут продавать ситикар «Атом»: названы сроки

Алиханов: российский электрокар «Атом» появится в продаже в 2026 году

Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «России 24» сообщил, что электромобили Атом начнут массово продавать на российском рынке в 2026 году.

Производство автомобилей запланировано на конец этого года, после чего ожидается выход на рынок.

«И в следующем году он станет таким массовым, выйдет на рынок. Этот автомобиль современный такой, городской и хороший», – добавил Алиханов.

Министр ранее протестировал Атом, проехав на нем по улицам Москвы летом 2025 года. На тот момент были доступны только предсерийные экземпляры.

Российский электрокар «Атом»

Концепт электромобиля Атом впервые был представлен в мае 2023 года, над его созданием работали российские и итальянские дизайнеры. Оборудован электромобиль будет двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.), а также батареей емкостью 77 кВт·ч с возможностью быстрой зарядки. Запас хода составит 500 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

Источник:  Smotrim.ru
