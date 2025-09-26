Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти машины исчезнут из России после введения нового утильсбора
26 сентября
Эти машины исчезнут из России после введения нового утильсбора
Jetcar: из-за новых правил утильсбора исчезнут...
Процедуру техосмотра в России ждут большие перемены: подробности
26 сентября
Процедуру техосмотра в России ждут большие перемены: подробности
ГАИ отключит пункты техосмотра от системы АИСТО...
Концепт Skoda 110 R
26 сентября
Skoda продемонстрировала современное видение своей легендарной модели
Дизайнер Рихард Швец представил инновационный...

Модель российской сборки резко набрала популярность — а что случилось?

Продажи электроседанов АмберАвто А5 взлетели после объявления скидок

Выпускающиеся на калининградском заводе «Автотор» электрические седаны АмберАвто A5 снискали внезапную популярность.

Рекомендуем
Электромобиль для такси и каршеринга — а каков запас хода?

На внезапное увеличение продаж этих автомобилей обратил внимание глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отмечает, что за весь 2024 год было зарегистрировано всего 149 электрокаров, да и первая половина 2025-го прошла в том же темпе с регистрацией всего нескольких машин в месяц. Эксперт считает, что всему виной была высокая цена, составлявшая тогда 3,4 млн рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Однако затем АмберАвто А5 резко подешевел: в июле до 2,3 млн рублей, а в августе – до 1,6 млн рублей.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

И сработало: за июль на учет уже встали 34 электрокара, за август – еще 90 штук. В начале сентября АмберАвто А5 немного подорожал, но это не помешало за первые три недели месяца зарегистрировать аж 101 новый электромобиль!

Напомним, АмберАвто A5 – по сути, переименованный китайский JMEV Yi совместно разработанный Renault и JMC в 2021 году. Мощность электродвигателя составляет 160 л.с., паспортный запас хода – 520 км, реальный – 250-300 км... Надо брать?

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Сергей Целиков
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
26.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Амберавто A5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв