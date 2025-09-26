Модель российской сборки резко набрала популярность — а что случилось?

Продажи электроседанов АмберАвто А5 взлетели после объявления скидок

Выпускающиеся на калининградском заводе «Автотор» электрические седаны АмберАвто A5 снискали внезапную популярность.

На внезапное увеличение продаж этих автомобилей обратил внимание глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отмечает, что за весь 2024 год было зарегистрировано всего 149 электрокаров, да и первая половина 2025-го прошла в том же темпе с регистрацией всего нескольких машин в месяц. Эксперт считает, что всему виной была высокая цена, составлявшая тогда 3,4 млн рублей.

Однако затем АмберАвто А5 резко подешевел: в июле до 2,3 млн рублей, а в августе – до 1,6 млн рублей.

И сработало: за июль на учет уже встали 34 электрокара, за август – еще 90 штук. В начале сентября АмберАвто А5 немного подорожал, но это не помешало за первые три недели месяца зарегистрировать аж 101 новый электромобиль!

Напомним, АмберАвто A5 – по сути, переименованный китайский JMEV Yi совместно разработанный Renault и JMC в 2021 году. Мощность электродвигателя составляет 160 л.с., паспортный запас хода – 520 км, реальный – 250-300 км... Надо брать?