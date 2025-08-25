Экология
160-сильный седан российской сборки заметно подешевел: называем цены

В России на 700 тысяч рублей стал доступнее седан Amberauto А5

В России значительно снизилась цена на седан Amberauto А5 в комплектации 2023 года. Об этом сообщил автомобильный эксперт Олег Мосеев.

По его словам, цена на комплектацию City 23PY уменьшилась на 701 тысячу рублей, с 2.3 миллиона до 1.6 миллиона рублей.

Электрический седан А5 под брендом «Амберавто» был представлен «Автотором» 19 февраля 2024 года, а первые автомобили были собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Седан А5 имеет электродвигатель мощностью 160 л.с., а запас хода на одной зарядке составляет около 520 км.

Amberauto А5
Amberauto А5

Внешний дизайн Amberauto А5 схож с китайским электромобилем JMEV GSE, который создан при сотрудничестве Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation и Renault.

Amberauto А5
Amberauto А5
Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

Источник:  Telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
25.08.2025 
Фото:
«За рулем»
