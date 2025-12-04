Популярный бренд вывел на рынок свой самый дешевый гибридный кроссовер
Компания BYD начала продажи своего первого подключаемого гибрида Sealion 6 в Японии.
Стартовая цена кроссовера составляет 3 982 000 иен (примерно 2,07 млн рублей), что делает его самым доступным PHEV-кроссовером на японском рынке.
Модель занимает промежуточное положение между Prius PHEV (2 млн рублей) и более дорогими Toyota Harrier (2,63 млн рублей) и Mitsubishi Outlander PHEV (2,75 млн рублей).
Sealion 6 сочетает в себе гибридный двигатель и электродвигатель, что обеспечивает запас хода на электротяге около 100 км в городских условиях (CLTC).
Для дальних поездок у автомобиля предусмотрен бензиновый двигатель с расходом топлива около 4,5 литра на 100 км, что является лучшим показателем среди сопоставимых моделей.
Кроссовер оборудован тремя радарами миллиметрового диапазона и камерой высокого разрешения для обеспечения функций помощи водителю.
Специально для японского рынка модель получила улучшенную виброизоляцию, более комфортные задние сиденья и черные колесные диски, отвечающие запросам местных покупателей. BYD уже планирует расширение своей линейки в Японии и стремится увеличить свою долю на рынке.
