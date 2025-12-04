Экология
Популярный бренд вывел на рынок свой самый дешевый гибридный кроссовер

BYD запустил продажи гибрида Sealion 6 в Японии по стартовой цене в 2 млн рублей

Компания BYD начала продажи своего первого подключаемого гибрида Sealion 6 в Японии.

Стартовая цена кроссовера составляет 3 982 000 иен (примерно 2,07 млн рублей), что делает его самым доступным PHEV-кроссовером на японском рынке.

Модель занимает промежуточное положение между Prius PHEV (2 млн рублей) и более дорогими Toyota Harrier (2,63 млн рублей) и Mitsubishi Outlander PHEV (2,75 млн рублей).

BYD Sealion 6
BYD Sealion 6

Sealion 6 сочетает в себе гибридный двигатель и электродвигатель, что обеспечивает запас хода на электротяге около 100 км в городских условиях (CLTC).

Для дальних поездок у автомобиля предусмотрен бензиновый двигатель с расходом топлива около 4,5 литра на 100 км, что является лучшим показателем среди сопоставимых моделей.

Кроссовер оборудован тремя радарами миллиметрового диапазона и камерой высокого разрешения для обеспечения функций помощи водителю.

Специально для японского рынка модель получила улучшенную виброизоляцию, более комфортные задние сиденья и черные колесные диски, отвечающие запросам местных покупателей. BYD уже планирует расширение своей линейки в Японии и стремится увеличить свою долю на рынке.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
04.12.2025 
Фото:CarNewsChina
