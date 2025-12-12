Новые правила для гибридов и правого руля: ГОСТ для автомобилей изменят

Правила сертификации машин скорректируют в России

Центральный научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ) приступил к разработке изменений методики оценки соответствия автомобилей. Это связано с необходимостью поправок в ГОСТ 33670, как сообщил Сергей Аникеев, заместитель генерального директора по техническому регулированию.

Проблема возникла у испытательных лабораторий, проверяющих машины перед выдачей Свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС) и электронных паспортов (ЭПТС), особенно в отношении праворульных автомобилей и гибридов.

В НАМИ отметили, что аккредитованные лаборатории обращаются с многочисленными запросами относительно методик испытаний таких транспортных средств из-за риска потери лицензии за допущенные нарушения. Это стало особенно актуально после того, как Арбитражный суд Приморского края аннулировал десятки выданных СБКТС на такие автомобили, а также лишил лицензии лабораторию, которая оформляла документы без должной проверки. Суд подтвердил, что применение стандартных методов к праворульным автомобилям с левосторонним движением является незаконным. Стандартные проверки световых фар не подходят, поскольку их угол освещения не соответствует требованиям.

Что касается гибридных автомобилей, то для них также не существует утвержденной методики оценки соответствия нормам выбросов, что ставит под сомнение возможность их сертификации по действующим правилам. Поэтому НАМИ решает возникшие проблемы.

Однако неизвестно, как быстро будут готовы такие поправки и как сертифицировать уже ввезенные автомобили. В ситуации правового вакуума сегодня оказались как покупатели таких машин, так и испытательные лаборатории.

