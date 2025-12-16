Именитый европейский бренд возобновил работу над своим передовым проектом

Aston Martin возобновил разработку электромобиля Lagonda с запасом хода 800 км

Aston Martin возобновил работу над своим первым электромобилем Lagonda, прототип которого недавно был замечен во время дорожных испытаний.

Ожидается, что новая модель будет основана на концепте Lagonda Vision, который был представлен в 2018 году.

Хотя автомобиль сильно замаскирован, уже можно отметить радикальный дизайн Lagonda EV, который включает в себя плоское лобовое стекло с крутым углом наклона и острым «носом», усыпанным узкими светодиодными фарами. Низкая линия крыши создает клиновидный силуэт, что обеспечивает улучшенную аэродинамику.

Прототип Aston Martin Lagonda на испытаниях

Согласно предварительным данным, Lagonda EV будет оборудован двумя электромоторами и батареей Wunderbox. Компания заявляет о максимальном запасе хода более 800 км и способности развивать пиковой мощности 820 лошадиных сил.

Aston Martin Lagonda Vision

Ожидается, что Aston Martin намерен конкурировать с другими производителями премиум-электромобилей, такими как Porsche и Mercedes-Benz. Как и другие крупные автопроизводители, Aston Martin инвестирует в разработку электромобилей, чтобы соответствовать требованиям современного рынка и экологическим стандартам. Выпуск Lagonda EV станет значимым шагом в этом направлении, позволяющим компании занять свою нишу в сегменте электромобилей класса люкс.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте