Suzuki Vitara в новом амплуа: в Европе начались продажи новой версии модели

Цены на электрокроссовер Suzuki e-Vitara стартуют в ЕС от 29 990 евро

Ожидаемый электрический кроссовер Suzuki e-Vitara, наконец, официально прибыл на европейский рынок. Это немного позже, чем планировалось: продажи Suzuki e Vitara в Европе и Японии должны были начаться в середине 2025 года.

Покупателям предлагают выбор из нескольких комплектаций и вариантов мощности. Цена на новый электромобиль в Германии начинается с 29 990 евро (около 2,8 млн рублей).

Базовая версия оснащена батареей емкостью 49 кВт⋅ч, которая питает электродвигатель мощностью 144 л.с.

Более дорогая модификация получила увеличенную батарею на 61 кВт⋅ч и двигатель мощностью 174 л.с.

Suzuki e-Vitara

Самая производительная версия – полноприводная: к переднему мотору здесь добавляется электродвигатель на задней оси, что в сумме дает 183 л.с.

Производитель обещает, что в зависимости от конфигурации e-Vitara сможет проехать на одном заряде до 426 километров.

Suzuki e-Vitara

Интересно, что разработкой первого полноценного электромобиля Suzuki занималось не японское подразделение, а индийское совместное предприятие Maruti Suzuki, где и налажено производство модели.

В основе новинки лежит специально адаптированная платформа Heartect-e, созданная при поддержке концерна Toyota на базе его архитектуры e-TNGA. При этом, как отмечают в компании, электрическая Vitara не заменит, а лишь дополнит в гамме свою бензиновую предшественницу.

Suzuki e-Vitara

Внутри автомобиль соответствует духу времени: классические приборы уступили место цифровой панели, а в центре консоли расположился крупный сенсорный экран мультимедийной системы. Управление трансмиссией осуществляется с помощью поворотной шайбы, однако инженеры оставили в салоне и привычные аналоговые клавиши для работы с климатической системой.

