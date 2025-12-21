Экология
Suzuki Vitara в новом амплуа: в Европе начались продажи новой версии модели

Цены на электрокроссовер Suzuki e-Vitara стартуют в ЕС от 29 990 евро

Ожидаемый электрический кроссовер Suzuki e-Vitara, наконец, официально прибыл на европейский рынок. Это немного позже, чем планировалось: продажи Suzuki e Vitara в Европе и Японии должны были начаться в середине 2025 года.

Покупателям предлагают выбор из нескольких комплектаций и вариантов мощности. Цена на новый электромобиль в Германии начинается с 29 990 евро (около 2,8 млн рублей).

Базовая версия оснащена батареей емкостью 49 кВт⋅ч, которая питает электродвигатель мощностью 144 л.с.

Более дорогая модификация получила увеличенную батарею на 61 кВт⋅ч и двигатель мощностью 174 л.с.

Suzuki e-Vitara
Suzuki e-Vitara

Самая производительная версия – полноприводная: к переднему мотору здесь добавляется электродвигатель на задней оси, что в сумме дает 183 л.с.

Производитель обещает, что в зависимости от конфигурации e-Vitara сможет проехать на одном заряде до 426 километров.

Suzuki e-Vitara
Suzuki e-Vitara

Интересно, что разработкой первого полноценного электромобиля Suzuki занималось не японское подразделение, а индийское совместное предприятие Maruti Suzuki, где и налажено производство модели.

В основе новинки лежит специально адаптированная платформа Heartect-e, созданная при поддержке концерна Toyota на базе его архитектуры e-TNGA. При этом, как отмечают в компании, электрическая Vitara не заменит, а лишь дополнит в гамме свою бензиновую предшественницу.

Suzuki e-Vitara
Suzuki e-Vitara

Внутри автомобиль соответствует духу времени: классические приборы уступили место цифровой панели, а в центре консоли расположился крупный сенсорный экран мультимедийной системы. Управление трансмиссией осуществляется с помощью поворотной шайбы, однако инженеры оставили в салоне и привычные аналоговые клавиши для работы с климатической системой.

Отзывы о Suzuki Vitara (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Vitara  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Отличные ходовые качества
Недостатки:
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Комментарий:
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!
