Если вы чистите машину так (!), вы рискуете собой и другими

Авто Mail: снег на крыше автомобиля — источник сразу нескольких опасностей

Начинающие водители – да и некоторые, имеющие солидный стаж – после обильных снегопадов чистят лишь стекла и зеркала машины, лишь бы ехать.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Меж тем, не освобожденная от снега крыша таит в себе целый ворох опасностей. Источник описывает ситуации, в которые вас может завести некачественная уборка автомобиля от снежных масс. Главный триггер проблем – тепло из салона, постепенно нагревающее металл крыши и подтапливающее снег, пока вы беспечно едете по своим делам. Самое легкое, что может с вами случиться – при торможении на перекрестке сползший на лобовое стекло снег перекроет вам обзор.

Но если в этом случае все может кончиться лишь небольшой аварией на городских скоростях, то при выезде на трассу последствия могут быть куда серьезнее. Подточенная теплом снизу и стесанная набегающим потоком воздуха сверху, снежная шапка превращается в твердую льдину, которая, оторвавшись на скорости под «сотню» или съехав на крутом повороте прямо на другую машину, легко может расколотить лобовое стекло.

Обезопасьте себя и других – очищайте машину от снега тщательно и целиком!

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:Вадим Скрябин/ТАСС
18.12.2025 
Фото:Вадим Скрябин/ТАСС
