Они сэкономят вам время и помогут избежать опасных ситуаций на дороге.

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Езда в снегопад чревата множеством опасностей, которые приводят к крупным и мелким авариям. Эксперт «За рулем» Илья Пименов рассказал о нескольких приемах, которые помогут вам управлять машиной относительно безопасно.

Прием первый. По словам специалиста, многое зависит от того, как вы нажимаете на педали. Если импульсивно, то риск спровоцировать занос выше. Причем это касается как педали акселератора, так и тормоза. Если же вы плавно нажимаете на педали, то и машина поведет себя более предсказуемо и послушно.

Кстати, у многих современных моделей для этого есть специальный режим работы силового агрегата. Суть в том, что машина будет не так резво реагировать на нажатие педали акселератора. Не стесняйтесь активировать этот режим. На обычных легковушках он обозначен пиктограммой в виде снежинки, а сама кнопка расположена возле селектора АКП. У кроссоверов чаще встречается шайба выбора режимов, включая режим движения по снегу.

Прием второй. Закладывайте на свой обычный маршрут в полтора-два раза больше времени. Так вам не придется спешить и вы не натворите ошибок за рулем.

Прием третий. Обязательно включайте ближний свет фар даже днем. А лучше еще и противотуманки. Так ваша машина будет заметнее на дороге в непогоду. Никакие габаритные огни или даже дневные ходовые огни (ДХО) во время интенсивного снегопада не годятся. Снег налипает на фары и в результате без того тусклый свет становиться практически не заметен в зеркалах заднего вида попутных автомобилей.

О других полезных для водителя способах избежать проблем во время снегопада, читайте здесь.

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