Увеличение утилизационного сбора затронет лишь богатых россиян

Президент РФ Путин: утилизационный сбор не будет вечным

Президент России Владимир Путин порекомендовал гражданам приобретать автомобили отечественного производства. Данное заявление было сделано во время прямой линии и пресс-конференции. Он отметил: «Не могу не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома», отвечая на вопрос о выборе автомобиля от россиянки.

Говоря о росте утилизационного сбора на автомобили, Путин объяснил, что увеличение коснется преимущественно дорогих автомобилей, мощность которых превышает 160 л.с. По его словам, изменение затронет лиц с высокими доходами, в основном проживающих в крупных городах.

Также президент сказал, что утилизационный сбор не будет вечным.