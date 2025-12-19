Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Временная мера»: Путин высказался об утильсборе
19 декабря
«Временная мера»: Путин высказался об утильсборе
Президент Путин: Утильсбор на автомобили не...
Госавтоинспекция запускает масштабные проверки водителей на выходных
19 декабря
Госавтоинспекция запускает масштабные проверки водителей на выходных
Госавтоинспекция: массовые проверки водителей в...
Спрос на эти машины упал на четверть
19 декабря
Спрос на эти машины упал на четверть
«Автостат»: продажи Sollers в ноябре упали на...

Увеличение утилизационного сбора затронет лишь богатых россиян

Президент РФ Путин: утилизационный сбор не будет вечным

Президент России Владимир Путин порекомендовал гражданам приобретать автомобили отечественного производства. Данное заявление было сделано во время прямой линии и пресс-конференции. Он отметил: «Не могу не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома», отвечая на вопрос о выборе автомобиля от россиянки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Говоря о росте утилизационного сбора на автомобили, Путин объяснил, что увеличение коснется преимущественно дорогих автомобилей, мощность которых превышает 160 л.с. По его словам, изменение затронет лиц с высокими доходами, в основном проживающих в крупных городах.

Также президент сказал, что утилизационный сбор не будет вечным.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Весточкин Ефим
Количество просмотров 25
19.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0