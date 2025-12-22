В автомобилях Ford нашли серьезную поломку
Компания Ford отзывает для ремонта более 270 тыс. автомобилей
Ford инициирует отзыв более 270 тысяч своих электромобилей и гибридных моделей в Соединенных Штатах из-за проблем с системой парковки.
В сообщении указано, что это может привести к неожиданному движению автомобилей.
Отзыв затрагивает такие модели, как F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.
Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.
Источник: Associated Press
Фото:GoodFon
22.12.2025
Фото:GoodFon
