В автомобилях Ford нашли серьезную поломку

Компания Ford отзывает для ремонта более 270 тыс. автомобилей

Ford инициирует отзыв более 270 тысяч своих электромобилей и гибридных моделей в Соединенных Штатах из-за проблем с системой парковки.

В сообщении указано, что это может привести к неожиданному движению автомобилей.

Отзыв затрагивает такие модели, как F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Источник:  Associated Press
22.12.2025 
