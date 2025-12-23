Общие проблемы на дорогах: когда лучше не выезжать

ЦОДД: московским водителям стоит избегать поездок с 22 по 28 декабря

Водителям в Москве не следует использовать личные автомобили в период с 22 по 28 декабря.

Об этом сообщили Telegram-канал «Дептранс Москвы» и Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Согласно прогнозу, эта неделя будет самой загруженной, с пиками на 24–26 декабря. В это время количество автомобилей в городе увеличится на 60 тысяч и превысит 2,9 миллиона. Основные проблемы с движением ожидаются у крупных торговых центров, вокзалов, аэропортов и в центральной части Москвы.

Ранее власти Москвы также сообщили о планах заключить соглашение для строительства новой автотрассы, которая свяжет Новорижское шоссе с Северным обходом Одинцово. Строительство дороги протяженностью 18,6 километра обойдется в 77,5 миллиарда рублей и займет четыре года.

