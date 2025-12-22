Пробки в Москве: когда стоит избегать поездок

ЦОДД: пик транспортной загруженности в Москве придется на 22-28 декабря

В Москве в период с 22 по 28 декабря ожидается пик транспортной загруженности.

Об этом сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык. Он отметил, что в это время на дорогах города будет около 2,9 миллиона автомобилей, при этом дополнительно прибудет примерно 60 тысяч машин.

Основная нагрузка ожидается в центральной части города, где будут располагаться праздничные площадки. Наименьшее количество автомобилей прогнозируется на 1 января. По словам Кизлыка, нормальная транспортная ситуация вернется только к середине января 2026 года. Ожидается, что с середины января поток автомобилей начнет постепенно увеличиваться, и к концу месяца дороги вернутся к обычной загруженности.

Ранее эксперты, опрошенные Autonews.ru, отметили предновогодний ажиотаж в Москве и других крупных городах России. Автоюрист Александр Шумский прогнозировал самые серьезные пробки с 25 по 28 декабря.

