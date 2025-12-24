Названы регионы РФ с самой высокой аварийностью на дорогах
Столица стала лидером среди российских регионов по проценту безаварийных водителей. Такие данные представили аналитики bip.ru по итогам исследования, охватившего 7 миллионов пользователей.
В топе регионов с высоким процентом безаварийных водителей значатся:
- Москва — 36%;
- Приморский край — 31,5%;
- Санкт-Петербург — 31,5%;
- Рязанская область — 30%;
- Новосибирская область — 29,7%.
Средний показатель безаварийных водителей по России также увеличился. Сейчас он составляет 26,2%, что на 10% больше, чем в прошлом году. Коэффициент безаварийности (КБМ) — это показатель, влияющий на стоимость ОСАГО в зависимости от количества ДТП, по вине водителя, за предыдущий страховой период.
В Москве доля безаварийных водителей выросла на 4%, в Санкт-Петербурге — на 10%. Наибольшее увеличение произошло в Крыму (147%), Якутии (66%) и Забайкальском крае (52%). Наименьшая доля таких водителей наблюдается в Дагестане (8%), Туве (12%) и Крыму (13%).
Доля водителей с высоким КБМ (более 1,76) тоже возросла на 10% и составила 3,1%. Лидеры по доле аварийных водителей в 2025 году:
- Республика Татарстан — 5%;
- Республика Чувашия — 4,6%;
- Республика Мордовия — 4,4%;
- Республика Карелия — 4,4%;
- Челябинская область — 4,4%.
А в этих регионах доля водителей с высокоаварийным КБМ в 2025 году значительно увеличилась: в Республике Тыва, Магаданской и Калининградской областях — на 78, 77 и 42% соответственно... Ранее ГАИ Москвы сообщала о регистрации 7841 ДТП за первые 11 месяцев 2025 года. В результате аварий в столице погибли 256 человек, 8352 получили травмы. Число ДТП в Москве снизилось на 9,3%, погибших — на 19,7%, раненых — на 8,5%.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!