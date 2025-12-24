Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы регионы РФ с самой высокой аварийностью на дорогах
24 декабря
Названы регионы РФ с самой высокой аварийностью на дорогах
Москва возглавила рейтинг безаварийных...
Как предотвратить примерзание дворников?
24 декабря
Как предотвратить примерзание дворников?
Эксперт Ревин рассказал, как не испортить...
Гендиректор «Газпромнефть-СМ» назвал неочевидные сферы применения белых масел
24 декабря
Гендиректор «Газпромнефть-СМ» назвал неочевидные сферы применения белых масел
Сфера применения белых масел, выпускаемых...

Названы регионы РФ с самой высокой аварийностью на дорогах

Москва возглавила рейтинг безаварийных водителей в России

Столица стала лидером среди российских регионов по проценту безаварийных водителей. Такие данные представили аналитики bip.ru по итогам исследования, охватившего 7 миллионов пользователей.

Рекомендуем
Заезд за стоп-линию — всегда ли это нарушение

В топе регионов с высоким процентом безаварийных водителей значатся:

  • Москва — 36%;
  • Приморский край — 31,5%;
  • Санкт-Петербург — 31,5%;
  • Рязанская область — 30%;
  • Новосибирская область — 29,7%.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Средний показатель безаварийных водителей по России также увеличился. Сейчас он составляет 26,2%, что на 10% больше, чем в прошлом году. Коэффициент безаварийности (КБМ) — это показатель, влияющий на стоимость ОСАГО в зависимости от количества ДТП, по вине водителя, за предыдущий страховой период.

В Москве доля безаварийных водителей выросла на 4%, в Санкт-Петербурге — на 10%. Наибольшее увеличение произошло в Крыму (147%), Якутии (66%) и Забайкальском крае (52%). Наименьшая доля таких водителей наблюдается в Дагестане (8%), Туве (12%) и Крыму (13%).

Доля водителей с высоким КБМ (более 1,76) тоже возросла на 10% и составила 3,1%. Лидеры по доле аварийных водителей в 2025 году:

  • Республика Татарстан — 5%;
  • Республика Чувашия — 4,6%;
  • Республика Мордовия — 4,4%;
  • Республика Карелия — 4,4%;
  • Челябинская область — 4,4%.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

А в этих регионах доля водителей с высокоаварийным КБМ в 2025 году значительно увеличилась: в Республике Тыва, Магаданской и Калининградской областях — на 78, 77 и 42% соответственно... Ранее ГАИ Москвы сообщала о регистрации 7841 ДТП за первые 11 месяцев 2025 года. В результате аварий в столице погибли 256 человек, 8352 получили травмы. Число ДТП в Москве снизилось на 9,3%, погибших — на 19,7%, раненых — на 8,5%.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
24.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0