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Названы регионы России с самыми безаварийными водителями

РСА: наибольшая доля безаварийных водителей зафиксирована в Москве

Больше всего водителей, у которых есть скидка за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2024 года, зафиксировано в Москве, информирует Российский союз автостраховщиков (РСА).

Глава РСА Евгений Уфимцев пояснил, что самую большую скидку может получить водитель, который не становился виновником ДТП на протяжении 10 лет.

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Максимальная скидка в Москве есть у 50,2% водителей, что на 3,4 % больше, чем годом ранее. Вторую строчку занял Петербург (47,2%), третью Подмосковье (45,1%).

Также в список регионов, где ездят самые безаварийные водители, вошли Пермский край, Ленинградская, Новосибирская и Рязанская области, Республика Карелия, а также Тюменская и Владимирская области.

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Наименьшее количество автовладельцев с максимальной скидкой зафиксировано в Республике Крым, Дагестане, Севастополе, Чеченской Республике и Республике Тыва.

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РСА

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / ArthurHidden
Количество просмотров 15
17.03.2025 
Фото:freepik / ArthurHidden
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