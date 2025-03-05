Совершили мелкое ДТП? Можете сами оформить его онлайн: пошаговая инструкция

Водители могут в приложении страховщиков самостоятельно оформить мелкие ДТП

Автовладельцы могут оформлять мелкие аварии не только на Госуслугах, но и на сайтах страховых компаний. Соответствующие поправки в Закон об ОСАГО подписал президент РФ Владимир Путин. Разбираемся в нюансах нововведения.

Варианты оформления ДТП

Есть два варианта оформления ДТП, первый подразумевает вызов инспекторов ГАИ для составления протокола. Второй – оформление аварии по европротоколу, в этом случае нужно иметь соответствующие бланки или регистрацию на Госуслугах, или других уполномоченных сервисах.

Благодаря одному приложению у автовладельцев появится возможность управлять всей историей своего автострахования, заключать новые договора и продлевать их по истечении срока, оформлять документы о ДТП в рамках европротокола. И теперь непосредственно в приложении можно направить страховой компании электронное заявление о страховом случае.

Как оформить европротокол онлайн

При оформлении электронного извещения о ДТП и выполнении фотофиксации данных об аварии в мобильном приложении страховщиков проверяются сведения об ОСАГО участников ДТП. При отсутствии полиса у одного из них оформить европротокол не получится, в этом случае нужно вызывать ГАИ.

Если у обоих автовладельцев есть «автогражданка», в мобильном приложении нужно ввести сведения о собственниках авто, их повреждениях и обстоятельствах ДТП. Каждый водитель вводит свои данные в приложении на своем смартфоне, после этого данные отправляются на Госуслуги для формирования черновика извещения.

Затем водители сверяют в черновике сведения и подписывают документ, для этого нужно нажать кнопку «Подписать». В подтверждение оформления документа каждый водитель получит уникальный номер извещения о ДТП, его нужно передать страховщику вместе с заявлением о страховом возмещении.

Страховщики о нововведении

«Страховые компании крайне заинтересованы в предоставлении этого сервиса именно в своих приложениях – это направлено на развитие электронных цифровых сервисов в страховании, поэтому удобно для потерпевшего как при оформлении документов о ДТП без участия ГАИ, так и при дальнейших шагах, необходимых для получения страхового возмещения», – убеждены в РСА.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что возможность оформления электронного извещения о ДТП посредством приложений страховщиков расширит круг автовладельцев, которые будут использовать сервис «Оформление европротокола онлайн».

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Источник: rg.ru