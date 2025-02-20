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Водителей через Госуслуги попросят продлить действие «автогражданки»

Автовладельцев со второго полугодия начнут уведомлять об окончании полиса ОСАГО

Автовладельцев во втором полугодии текущего года начнут уведомлять об окончании срока действия полиса ОСАГО посредством сервиса Госуслуги. Об этом рассказали представители «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) в рамках проходящего в Екатеринбурге форума по кибербезопасности.

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Уведомления будут содержать сведения, имеющиеся в заканчивающемся полисе, также автовладельцев попросят продлить действие ОСАГО. Ожидается, что уведомления собственник транспортного средства получит три раза в течение месяца, за три дня и в день окончания срока действия полиса.

В НСИС заверили, что, со своей стороны, тоже будут делать рассылку, но при заключении договоров ОСАГО, в сообщениях будут данные из действующего полиса. Таким образом автовладельцы смогут сверить сведения с отображенными в базах данных и вовремя исправить возможные неточности.

Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 22
20.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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