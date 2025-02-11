Стало известно, почему в разных регионах России цены на ОСАГО отличаются

Юрист Адамс объяснил разницу параметров расчета ОСАГО в регионах РФ с 27 января

Параметры расчета стоимости ОСАГО в ряде регионов России изменились, поэтому в результате в некоторых субъектах полис стал дороже, а цена в других, наоборот, снизилась. Об этом рассказал гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс.

Юрист напоминает, что нововведения вступили в силу 27 января 2025 года, они связаны с актуализацией территориального коэффициента (КТ). В частности, с оценкой аварийности, уровня выплат и общего состояния страхового рынка в каждом конкретном регионе. Территориальный коэффициент влияет на итоговую стоимость полиса, так как учитывает вероятность наступления страхового случая в зависимости от места регистрации транспортного средства.

«В ряде регионов КТ был увеличен, что отразилось на повышении цены ОСАГО. Например, в Дагестане коэффициент вырос с 0,9 до 0,99, в Крыму – с 0,68 до 0,75, в Чувашии – с 0,88 до 0,97. В то же время в регионах с пониженной страховой нагрузкой КТ был уменьшен, что позволило снизить стоимость полиса. В Казани коэффициент снизился с 1,8 до 1,7, в Уфе – с 1,64 до 1,56, в Воронеже – с 1,4 до 1,35», – уточнил юрист.

Адамс подчеркивает, что новые значения коэффициентов применяются только при заключении новых договоров или при внесении изменений в действующий полис. Например, внесение дополнений в актуальный ОСАГО поменяет и стоимость полиса. При этом юрист отмечает, что владельцы ранее оформленных договоров до конца срока действия документов могут использовать прежние тарифные параметры.

Кроме ТК на стоимость ОСАГО влияют и такие параметры, как возраст и стаж водителя, мощность двигателя, наличие нарушений и коэффициент бонус-малус (показывающий, как часто водитель становился виновником ДТП, по которым страховая компания выплачивала компенсацию потерпевшим). Поэтому в рамках одной и той же территории стоимость полиса для разных категорий водителей может существенно различаться, подытожил Адамс.

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Источник: ria.ru