Осенью 2025 года россияне чаще арендовали машины для длительных путешествий

В России вырос спрос на длительную аренду автомобилей

Этой осенью россияне всё чаще арендовали автомобили для долгих поездок и путешествий между городами, согласно статистике каршеринговых сервисов.

Пользователи «Делимобиля» за три осенних месяца проехали более 230 млн километров. Компания отмечает рост популярности междугородних маршрутов. Самая длинная поездка по специальному тарифу составила свыше 5200 км и длилась около 88,5 часов.

Для длительных путешествий чаще всего выбирают кроссоверы Haval Jolion, Nissan Qashqai и Geely Coolray. По словам директора по продукту компании Андрея Липовского, люди стали планировать поездки заранее и предпочитают каршеринг за свободу выбора времени и направления.

Данные сервиса «Ситидрайв» подтверждают рост интереса к долгим поездкам. В осенний период спрос на продолжительную аренду вырос на 15%, а количество междугородних поездок – на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя дальность поездок составляет около 320 километров, а самая длинная зафиксированная поездка насчитывает 2342 км – водитель проехал от Москвы до Набережных Челнов и обратно. Наиболее популярные направления – города Подмосковья: Сергиев Посад, Серпухов и Волоколамск. Среди востребованных автомобилей – Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Exeed LX.

Каршеринговый сервис BelkaCar наблюдает устойчивый рост длительных путешествий. Компания запустила услугу с возможностью продления аренды до 56 дней. Как отметили в пресс-службе, россияне активно используют каршеринг для загородных и туристических поездок. Популярные маршруты идут, в частности, из Москвы в Санкт-Петербург и далее в Карелию.

На рынке каршеринга доминируют китайские автопроизводители. Несмотря на предпочтения в сторону кроссоверов, большим спросом пользуются и седаны. Большинство популярных моделей – это новые или обновленные автомобили последних лет, оснащенные современными системами безопасности, что повышает привлекательность каршеринга, считают эксперты.

