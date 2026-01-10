Более 1500 км на одном баке: представлена глобальная версия крутого седана

Xpeng представила глобальную версию P7+ 2026 в гибридной и электрической версиях

Компания Xpeng объявила, что модель Xpeng P7+ 2026 года выйдет в двух вариантах – с электроприводом и с гибридным двигателем.

Запас хода этих версий по циклу CLTC составляет до 725 км для электромобиля и до 1550 км для гибридного варианта. Новинка будет доступна в 36 странах и получит более 100 улучшений по сравнению с прошлой моделью.

Электромобиль оснащен 800-вольтовой платформой и поддерживает быструю зарядку 5C. Версия EREV с расширителем запаса хода способна проехать до 430 км исключительно на электротяге, что делает её самым дальнобойным гибридным седаном в своём классе.

Xpeng P7+ 2026

Габариты гибридной версии составляют 5071 х 1937 х 1512 мм, колесная база достигает 3000 мм, а масса – 2160 кг. Длина кузова увеличилась на 15 мм по сравнению с электромобилем.

Мощность силовой установки включает 1,5-литровый двигатель мощностью 110 кВт (148 л.с.), который служит расширителем запаса хода, и электродвигатель на 180 кВт (241 л.с.). Батарея литий-железо-фосфатная, а максимальная скорость гибридной версии достигает 200 км/ч.

