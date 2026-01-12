2,7 млн рублей: Kia показала новый недорогой кроссовер

В Брюсселе прошла премьера нового кроссовера Kia EV2

Для презентации нового электрокроссовера Kia EV2 выбрали автосалон в Брюсселе. Машина получила дерзкий угловатый дизайн и будет доступна в спортивной комплектации GT-Line. Внешне кроссовер смотрится очень современно.

Интерьер Kia EV2 выполнен более традиционно. В нем много физических кнопок и привычных элементов управления. Например, регулировка громкости сделана с помощью барабанчика, а вентиляционные решетки регулируются вручную. Такой классический подход должен понравиться водителям.

Техническое оснащение и функционал

На приборной панели расположены сразу три экрана. Есть 12,3-дюймовая панель приборов, такой же экран для мультимедиа и небольшой 5,3-дюймовый экран для управления климатом. Несмотря на то, что EV2 – самый доступный электрокар Kia, он оснащен современными функциями. Среди них – беспроводная зарядка смартфонов, USB Type-C порты, аудиосистема Harman/Kardon, обновления через интернет и специальный режим для перевозки животных.

Задний ряд может быть двух- или трехместным. Длина машины составляет 4060 мм, багажник обладает объёмом 403 или 362 литра при максимально сдвинутых вперед креслах заднего ряда. Дополнительно имеется небольшой багажник объемом 15 литров под капотом.

Платформа и характеристики

Автомобиль построен на платформе E-GMP, которая используется в ряде моделей Hyundai и Kia. Базовая версия оснащена аккумулятором емкостью 42,2 кВтч с запасом хода до 317 км по WLTP. Вариант с более крупной батареей – 61 кВтч – обеспечит 448 км пробега. Все модификации имеют передний привод. Мощность электродвигателя в базе – 144 л. с., а с более ёмким аккумулятором – 134 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды у базовой модели и 9,5 секунды у варианта с большей батареей.

Стоимость Kia EV2 ожидается в пределах 35 тысяч долларов. Главным минусом является 400-вольтовая система, которая замедляет зарядку. Для восстановления энергии с 10 до 80% потребуется около 29–30 минут. Производство наладят на заводе в Словакии, где также делают Kia EV4. Запуск выпуска назначен на первый квартал 2026 года, а GT-Line поступит в продажу ближе к концу 2026 года.

