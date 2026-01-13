Экология
В РФ появится отечественный автомобиль за ₽1 млн: подробности

В России прошел регистрацию дизайн нового электрокара «Автотора»

В России зарегистрировали патент на дизайн нового электрокара, который будет выпускаться на калининградском заводе «Автотор».

Рендеры модели, созданной совместно с Московским политехом, есть в базе Федерального института промышленной собственности. Владельцем патента является ООО «Завод компактных электромобилей» из Калининграда.

В качестве авторов указаны Александр Сорокин, Андрей Верижников, Глеб Питерский и Евгений Хусаинов.

Известно, что прототип авто показывали в одном из выпусков «Первого канала» в конце 2024 года. Электрокар получил круглые светодиодные фары по две с каждой стороны, трапециевидные противотуманные фары, легкосплавные диски и черный пластиковый «фартук» с декоративной полосой. Кузов выполнен в ярко-красном цвете с серебристыми крышкой и корпусами боковых зеркал.

Техническая информация о машине пока не раскрыта. «Автотор» не объявлял точные сроки начала производства. По плану, выпуск должен был стартовать во втором или третьем квартале 2025 года.

Предварительная цена новинки составляет около миллиона рублей без учета аккумулятора. Планируется, что батарею будут сдавать в лизинг, чтобы снизить расходы для покупателей. Производитель будет менять аккумулятор после снижения его емкости до 70%. Старые батареи предполагается использовать для стационарных энергетических систем.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Источник:  ФИПС
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | ФИПС
13.01.2026 
Фото:freepik / freepik | ФИПС
