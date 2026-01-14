Путешествия
Как водителю без стресса переключиться с праздников на работу: советы психолога

Психолог Пуля: Уменьшить стресс за рулем помогает планирование поездки

Психолог Светлана Пуля объяснила, как водителю переключить мозг из праздничного в рабочий дорожный режим без нервных срывов. Специалист отметила, что уменьшить стресс помогает тщательное планирование поездки.

Четкий маршрут и понимание времени в пути уменьшают чувство неопределенности и переводят мозг из тревожного ожидания в режим выполнения задачи. Это помогает сохранить внутренние силы и спокойствие.

Аудиосреда также играет важную роль – музыка, подкасты или аудиокниги становятся когнитивной защитой, управляют вниманием и снижают раздражение от дорожных факторов.

В пробках психолог советует использовать дыхательные упражнения. Они успокаивают нервную систему и помогают контролировать эмоции.

Пуля добавила, что возвращение к привычным поездкам – отличный момент для развития осознанности и эмоциональной устойчивости за рулем. Это позволяет формировать более здоровые привычки в вождении.

Ранее «За рулем» сообщал, что на Госуслугах теперь можно проверить машины такси.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
14.01.2026 
Фото:freepik / freepik
