В России создали гибридный вездеход на базе японского электрокара: известна цена

6-колесный вездеход «Бро» за 16,5 млн рублей вышел в продажу в России

Компания «Жукофф Гараж» представила новый 6-колесный вездеход с бортовым поворотом, созданный на базе узлов гибридного Nissan Leaf.

Модель «Бро» оснащена тремя электромоторами от Leaf с общей мощностью 218 лошадиных сил.

Автопроизводитель отмечает, что машина обеспечивает плавное движение без рывков и предсказуемую тягу. Момент доступен сразу, что дает точный контроль на сложной местности.

Генератор для питания двигателей создан на базе 40-ваттного дизеля Kubota V-2403. Размеры вездехода составляют 5670 на 2500 на 2890 мм. Уже сейчас автомобиль можно заказать по цене от 16,5 миллиона рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

