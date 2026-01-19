Этими машинами российские водители довольны больше всего

Рейтинг удовлетворенности в РФ возглавили Li Auto и Changan

По результатам опроса около 2 тысяч автовладельцев эксперты определили NPS (Net Promoter Score), то есть индекс потребительской лояльности для автомобилей различных марок.

Исходный список состоял из 14 самых продаваемых автомобильных марок в РФ, в рассмотрение принимались автомобили 2020-2025 годов выпуска. Первые девять позиций в получившемся рейтинге заняли китайские бренды. Возглавила Топ-10 марка Li Auto (Lixiang) c результатом 74,4%, а тройку лучших вместе с ней составили Changan и Haval – 50% и 38,8% соответственно. Ниже расположились Geely (37,8%) и Voyah (36,8%).

Во второй пятерке, преодолев порог в 30%, оказались Aito/Seres, Exeed, Jaecoo, Chery, а замкнул десятку Москвич с результатом 25%. Остальные марки-бестселлеры российского авторынка не добрались даже до этого уровня удовлетворенности покупателей.

