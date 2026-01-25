Путешествия
Огромный «американец» для путешествий продается по цене Весты

Микроавтобус GMC в отличном состоянии выставили на продажу за 1,9 млн рублей

В Нижнем Новгороде в продаже возник полноразмерный микроавтобус GMC Savana 2005 года выпуска – за машину просят 1 870 000 рублей.

Почему б/у автомобиль лучше покупать летом

Сейчас за эти деньги можно купить не самую дорогую Весту или, если немного доплатить, Haval Jolion начальных уровней оснащения. И да, эти автомобили будут новыми, а не пробежавшими 200 тысяч км, как этот американский вэн. Правда, под капотом у них не будет V8 объемом 5,3 литра и мощностью 301 л.с. в сочетании с полным приводом. Продавец сообщает, что несколько лет назад двигатель прошел капремонт.

Кроме того, автомобиль был «полностью отремонтирован», включая полный перебор подвески и электрики, а также дооснащен газовым оборудованием последнего поколения.

Топ или кринж? Рассматриваем уральский «Cyber-Балт»

Отдельного упоминания заслуживает тотальная «прокачка» салона: тут даже смарт-ТВ для пассажиров далеко не главный пункт, поэтому рекомендуем посмотреть галерею под этой заметкой. На машину установлены новые колеса на дисках 22", а текущее техническое состояние оценивается как «близкое к идеальному». Автомобиль выставлен автосалоном, который готов оформить покупку в кредит.

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
25.01.2026 
