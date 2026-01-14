Глава АВТОВАЗа объяснил рост цен на Lada в начале 2026 года
АВТОВАЗ сообщил, что цены на автомобили Lada в последние годы росли медленнее инфляции. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов на пресс-конференции в Москве.
Он отметил, что в 2025 году цена на машины выросла всего на 1,8% в январе, а в январе 2026-го – еще примерно на 0,5%. При этом цены на модели Lada Aura и Largus с текущего года снизились – это официальные рекомендованные розничные цены, не акции или скидки.
Согласно предварительным итогам, АВТОВАЗ закончил 2025 год с прибылью, сообщил топ-менеджер. Он добавил, что большая часть кредитной нагрузки АВТОВАЗа образовалась при прошлом акционере.
