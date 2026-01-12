АВТОВАЗ готовит к продажам топ-версию Весты — первое фото

Универсал Vesta Sport со 145-сильным мотором может дебютировать 24 января

В Тольятти был замечен автовоз с универсалом Lada Vesta SW в исполнении Sport. Разместивший снимок источник пишет, что машина с кузовом цвета «Тайфун» (серо-голубой металлик) оснащена пакетом Black.

Тот факт, что на этот же автовоз загружена специально подготовленная Iskra Sport в «боевой» ливрее (на снимке справа), позволяет предположить дату дебюта вазовского спортуниверсала: вероятно, презентация Lada Vesta SW Sport (предполагаемое название) пройдет в рамках ледовой Гонки чемпионов, запланированной на 24 января. Напомним, дореформенная Vesta Sport в 2018-2021 годах выпускалась только в кузове седан.

По предварительным данным, форсированный для новой Весты Спорт двигатель 1.8 Evo практически сохранит характеристики прежней версии – 145 л.с. и 184 Нм.

Предполагается, что в паре с мотором вместо прежней отечественной 5-ступенчатой МКП будет работать китайская 6-ступенчатая механика WLY. Неофициальный ориентир по цене – 2,6-2,7 млн рублей.

Напомним, спортивная Веста отличается от обычной более мощным двигателем, иной подвеской и особыми акцентами в салоне. Изначально рестарт Весты Спорт планировался во втором квартале 2025 года, позднее срок сдвинули на ноябрь, а теперь – на 2026 год.

