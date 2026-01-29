Автосоюз призвал отменить штрафы за нарушение разметки

В НАС предложили не штрафовать за нарушение правил разметки во время снегопадов

В связи с затяжными снежными бурями в России водители всё чаще сталкиваются с проблемой штрафов за несоблюдение разметки и выезд на выделенные полосы, отмечают в Национальном автомобильном союзе (НАС).

Антон Шапарин, вице-президент НАС, обратился с письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву, где предложил временно отказаться от наказаний за подобные нарушения.

Многие регионы переживают аномальные снегопады, из-за которых дорожная разметка просто перестает быть видна. При этом метки на дороге либо полностью скрыты под снежным покровом, либо вовсе засыпаны снеговыми кучами, оставленными коммунальными службами. Такая ситуация, по словам Шапарина, приводит к тому, что автовладельцы вынуждены нарушать правила непреднамеренно, что усложняет их жизнь.

Комментарий эксперта

Антон Шапарин, глава НАС:

– Минувшие дни показали, что штрафы по поводу нарушений разметки и выезда на выделенку нередко наносят больше вреда водителям, чем пользы. Ведь часто нет никакой возможности понять, где именно можно ехать, а где нет.

В отдельных регионах в зимнее время подобные правонарушения остаются без наказаний, однако в Москве ситуация другая – там штрафы продолжают взимать.

Например, согласно статье 12.16 КоАП, игнорирование дорожных знаков и разметки влечет за собой штраф размером до 750 рублей. За выезд на встречную полосу предусмотрен уже более серьезный штраф – 7,5 тыс. рублей или даже временное лишение водительских прав на полгода.

Стоит напомнить, что в столице с конца января наблюдаются беспрецедентные снегопады – осадков выпало столько, сколько не было последние 50 лет. Из-за этого движение по городу сильно осложнилось, а пробки достигли максимума в десять баллов. В такой ситуации московские власти даже рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в пользу метро.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

В итоге предложение НАС может помочь снизить давление на водителей в период слишком сложных погодных условий, когда ориентироваться по разметке уже невозможно.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.