Полный привод, 500 сил — новый флагман в РФ

Гибридный кроссовер GAC S7 стартует в России в марте 2026 года

Кроссовер GAC S7 стартует на авторынке России 2 марта 2026 года, пишет источник по информации с пресс-конференции китайского бренда. Напомним, ранее сообщалось, что дебют произойдет в феврале.

GAC S7 – крупный 5-местный автомобиль с габаритами 4900х1950х1780 и колесной базой 2880 мм, построенный на новейшей платформе EV+ и позиционируемый как первенец премиум-линейки GAC. Гибридная силовая установка полноприводной версии состоит из 1,5-литровой турбо-«четверки» на 160 л.с. и пары электромоторов спереди и сзади суммарной мощностью 501 л.с.

Впереди у кроссовера МакФерсон, сзади – многорычажка. Бак вмещает 50 л топлива, объем багажника составляет 720-2050 л. Запас хода на электротяге – 180 км по циклу CLTC, а суммарная «дальнобойность» – 1020 км.

Цены будут известны ближе к старту продаж, но ориентировочный диапазон – 6,5-6,9 млн рублей.

