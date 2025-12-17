Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шильдик "Москвич"
17 декабря
«Москвич» начал делать новые модели: что будет со старыми
На «Москвиче» ответили на вопрос о судьбе...
Стало понятно, какой узел на Lada Granta требует проверки
17 декабря
Стало понятно, какой узел на Lada Granta требует проверки
Отзывная кампания АВТОВАЗа затронет рулевое...
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?
17 декабря
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?
«За рулем» рассказал о конструктивных...

Новинка от GAC готова теснить конкурентов — названы сроки

Гибридный кроссовер GAC S7 стартует в РФ в I квартале 2026 года

Российским дилерам бренда GAC показали новый гибридный кроссовер GAC S7, пишет источник со ссылкой на «GAC S7 Клуб».

Рекомендуем
Маркетплейсы уже продают машины — готовы ли мы жать «купить»

Сообщается, что на презентации были названы основные конкуренты модели: это Exlantix ET, Li Auto L6 и Voyah Free. Следовательно, российские цены на GAC S7 будут лежать в диапазоне 6,5-6,9 млн рублей, делает вывод источник. Тот же канал со ссылкой на данные «Автостат Инфо» сообщает, что в ноябре GAC S7 стал одним из популярнейших автомобилей, доставляемых в РФ по параимпорту.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

GAC S7 – это среднеразмерный кроссовер с длиной кузова 4,9 м и колесной базой 2880 мм.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Силовая установка – последовательно-параллельный гибрид, электромоторы которой развивают 231 л.с. (передний) и 110 л.с. (задний, в полноприводной версии), а суммарная отдача составляет около 501 л.с. для топ-версии с полным приводом. Суммарный запас хода – свыше 1000 км. Комплектации богатые, модель позиционируется как премиальный семейный кроссовер. Источник пишет, что старт российских продаж ожидается в I квартале 2026 года.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 39
17.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о GAC S7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв