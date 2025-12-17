Новинка от GAC готова теснить конкурентов — названы сроки

Гибридный кроссовер GAC S7 стартует в РФ в I квартале 2026 года

Российским дилерам бренда GAC показали новый гибридный кроссовер GAC S7, пишет источник со ссылкой на «GAC S7 Клуб».

Сообщается, что на презентации были названы основные конкуренты модели: это Exlantix ET, Li Auto L6 и Voyah Free. Следовательно, российские цены на GAC S7 будут лежать в диапазоне 6,5-6,9 млн рублей, делает вывод источник. Тот же канал со ссылкой на данные «Автостат Инфо» сообщает, что в ноябре GAC S7 стал одним из популярнейших автомобилей, доставляемых в РФ по параимпорту.

GAC S7 – это среднеразмерный кроссовер с длиной кузова 4,9 м и колесной базой 2880 мм.

Силовая установка – последовательно-параллельный гибрид, электромоторы которой развивают 231 л.с. (передний) и 110 л.с. (задний, в полноприводной версии), а суммарная отдача составляет около 501 л.с. для топ-версии с полным приводом. Суммарный запас хода – свыше 1000 км. Комплектации богатые, модель позиционируется как премиальный семейный кроссовер. Источник пишет, что старт российских продаж ожидается в I квартале 2026 года.

