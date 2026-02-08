Экология
Пробег электромобиля Kia в лютый мороз оказался на 65% ниже заявленного

Kia EV4 проехал 390 км при -31°C в тесте El Prix при заявленном пробеге 594 км

Электрический хэтчбек Kia EV4 прошёл суровые зимние испытания, организованные Норвежской автомобильной федерацией.

В рамках теста El Prix машину тестировали при температурах от -20 до -31 градуса по Цельсию, что для любого аккумулятора серьёзный вызов. Несмотря на такие условия, автомобиль сумел преодолеть 390 километров на одном заряде.

Для сравнения, по циклу WLTP для этой модели заявляют целых 594 километра запаса хода. Получается, в сильный мороз реальная дальность падает примерно до 65% от заявленной. Впрочем, этот результат всё равно позволил EV4 войти в пятёрку лидеров теста как по абсолютному пробегу, так и по минимальному отклонению от официальных цифр.

Kia EV4
Kia EV4
Что касается зарядки, то здесь новости ещё лучше. Батарею ёмкостью 81.4 кВт·ч удалось зарядить с 10% до 80% всего за 33 минуты. Это всего на две минуты дольше времени, которое указывает сам производитель для нормальных условий. По сути, скорость пополнения энергии почти не пострадала от экстремального холода.

Источник:  Kia
08.02.2026 
