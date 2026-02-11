Экология
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Выгодно: россияне начали массово скупать эти автомобили

Аналитик Целиков: продажи подключаемых гибридов в РФ выросли на 66%

Продажи подключаемых гибридов в России резко пошли вверх. По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, в январе этого года на учет встало 3820 таких машин, что на 66% больше, чем годом ранее.

Рост, по сути, оказался взрывным. Если год назад цифра была на уровне 2300 регистраций, то теперь рынок PHEV и EREV демонстрирует явный аппетит со стороны покупателей. Причины, скорее всего, комплексные: тут и расширение модельного ряда, и определенные налоговые послабления, и растущее понимание практической выгоды от такой техники. В реальности гибрид с возможностью подзарядки от розетки часто становится компромиссом между страхом перед чистыми электромобилями и желанием сэкономить на топливе в городе.

Кстати, общая картина регистраций новых легковушек в стране тоже показывает положительную динамику – плюс 5,7% в годовом сравнении. Так что тренд на гибриды развивается на фоне общего оживления автомобильного рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что ГАЗель стала лидером среди популярных LCV на вторичном рынке.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
11.02.2026 
Фото:freepik / freepik
