Выгодно: россияне начали массово скупать эти автомобили

Аналитик Целиков: продажи подключаемых гибридов в РФ выросли на 66%

Продажи подключаемых гибридов в России резко пошли вверх. По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, в январе этого года на учет встало 3820 таких машин, что на 66% больше, чем годом ранее.

Рост, по сути, оказался взрывным. Если год назад цифра была на уровне 2300 регистраций, то теперь рынок PHEV и EREV демонстрирует явный аппетит со стороны покупателей. Причины, скорее всего, комплексные: тут и расширение модельного ряда, и определенные налоговые послабления, и растущее понимание практической выгоды от такой техники. В реальности гибрид с возможностью подзарядки от розетки часто становится компромиссом между страхом перед чистыми электромобилями и желанием сэкономить на топливе в городе.

Кстати, общая картина регистраций новых легковушек в стране тоже показывает положительную динамику – плюс 5,7% в годовом сравнении. Так что тренд на гибриды развивается на фоне общего оживления автомобильного рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что ГАЗель стала лидером среди популярных LCV на вторичном рынке.

«За рулем» можно читать и в Телеграм