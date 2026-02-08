#
ГАЗель стала лидером среди популярных LCV на вторичном рынке

«Автостат»: рынок LCV с пробегом в 2025 году показал незначительное снижение

По информации агентства «Автостат», в 2025 году в РФ было куплено 381,1 тыс. легких коммерческих б/у авто, что всего на 0,4% меньше, чем в 2024 году. Более 38% этого объема – 147 тыс. LCV с пробегом – приходится на отечественную марку ГАЗ.

Второе место с большим отставанием занимает УАЗ, реализовавший 30,1 тыс. машин. В топ-5 самых популярных иностранных марок вошли Volkswagen (26,8 тыс.), Ford (24,8 тыс.) и Mercedes-Benz (24,1 тыс.).

Эксперты агентства замечают, что на эти бренды приходится 66,3% рынка. Из всех легких коммерческих моделей с пробегом в 2025 году чаще всего покупали ГАЗель ГАЗ-3302, ее доля превысила 20%. За год продали 78,2 тыс. таких машин.

На втором месте по популярности ГАЗель Next (29,5 тыс. штук), на третьем – Ford Transit (22,7 тыс.). В топ также вошли ГАЗ-2705 и Lada Largus, разошедшиеся тиражом 13,6 и 13,3 тыс. экземпляров соответственно.

ГАЗ-3302
ГАЗель Next
Ford Transit
ГАЗ-2705
Lada Largus

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:ГАЗ | Lada
08.02.2026 
Фото:ГАЗ | Lada
