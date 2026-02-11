Экология
Россия отказалась от разработки единой модульной платформы

Антон Алиханов: проект единой модульной платформы наши производители не потянут

Проект единой модульной платформы для массовых автомобилей российского производства оказался слишком капиталоемким.

Как следует из выступления главы Минпромторга РФ Антона Алиханова в Госдуме, российские власти откажутся от данного проекта по причинам финансового характера. Приоритет в деятельности ведомства отныне будет отдан другим сферам.

«Ввиду бюджетных ограничений мы вынуждены были пока отказаться от капиталоемкого проекта разработки единой модульной платформы. Без господдержки наши производители сейчас, к сожалению, такие затраты не смогут потянуть», – сообщил Алиханов.
Он добавил, что Минпромторг сосредоточится на процессах локализации критически важных автокомпонентов – в частности, для электромобилей и гибридов – отметив, что в в 2025-м в РФ собрано 15 тысяч таких машин, в три раза больше, чем годом ранее.

Напомним, в ноябре 2024 года Минпромторг решил поддержать разработку новой модульной платформы под массовые машины широкого ряда, от гольф- до бизнес-класса. Ключевая роль в проекте отдавалась НАМИ, а конструктивно ставка делалась на последовательные гибриды и электромобили.

Наименование «Единая модульная платформа» (ЕМП), позже трансформировавшееся в «Проект Кортеж», на ранних этапах использовалось при разработке представительских автомобилей Aurus под эгидой НАМИ.

Источник:  ТАСС
11.02.2026 
