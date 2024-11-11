Минпромторг поддержал разработку нового семейства автомобилей

НАМИ разработает модульную платформу для автомобилей массового сегмента

Разработка новой российской модульной платформы для легковых автомобилей получит поддержку властей. По задумке, новая архитектура должна лечь в основу массовых автомобилей нескольких классов: гольф-класса, среднего класса и бизнес-класса.

Все работы по новой платформе будут вестись под эгидой НАМИ, сообщил на баркемпе «Национальная технологическая революция 20.35» в Петербурге директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский.

«По автопрому мы закладываем разработку собственной модульной платформы в гольф-классе, среднем и бизнес-классе. Головную роль в этом процессе будет играть НАМИ. Задача стоит по унификации компонентной базы для этой платформы. Ставку мы при этом делаем на платформу для последовательного гибрида и для электромобилей», – рассказал Матушанский.

От напомним, что на федеральном уровне определены четыре национальных проекта, призванные обеспечить технологическое лидерство России: «Станкостроение и робототехника», «Новые материалы и химия», «Беспилотные авиационные системы» и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Последний нацпроект как раз и подразумевает освоение новых продуктов в автопроме.

Напомним, НАМИ разработал платформу представительских автомобилей Aurus, которая на ранних этапах именовалась «Единая модульная платформа» (ЕМП) и «Проект Кортеж». С 2021 года автомобили Aurus мелкосерийно выпускает завод в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Сроков разработки машин массовых сегментов в Минпромторге пока не называют.

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Источник: Автопоток, Деловой Петербург