Эксперты развеяли мифы о моторном масле

Цвет масла не говорит о его ресурсе: менять жидкость нужно строго по регламенту

Некоторые автомобилисты до сих пор судят о качестве моторного масла по его цвету и уверены, что потемневшую жидкость нужно срочно сливать.

Но, как пояснили изданию Pravda.Ru в Лукойле, потемнение – признак того, что масло работает: моющие присадки удерживают грязь и нагар во взвеси, не давая им оседать на деталях.

А метод капельной пробы на бумаге (если остался темный след, масло нужно менять) остался в прошлом и давно не считается надежным. Менять следует, ориентируясь не на изменения цвета, а в соответствии с рекомендуемым автопроизводителем интервалом замены.

Не менее распространено заблуждение о чрезмерном аппетите двигателя. Если мотор начал активно есть масло, винят само масло – оно «плохое». Однако угар до 0,5 литра на тысячу километров – норма. А вот настоящие причины масложора кроются в износе деталей, забитой вентиляции картера или использовании слишком жидкого масла.

Осторожнее стоит быть и с доливкой. Смешивать разные составы допустимо лишь в крайнем случае – например, в дороге, когда уровень упал до минимума. Но даже тогда пропорция не должна превышать 1:10, а при первой же возможности такую смесь нужно слить и залить рекомендованное масло. Дело в том, что в маслах разные присадки, они могут взаимодействовать и менять свойства продукта.

Проверять уровень, вопреки еще одному стереотипу, лучше не на холодном, а на прогретом двигателе. После длительной поездки следует остановиться, дать машине постоять пять–десять минут, затем протереть щуп чистой тканью и измерить уровень масла. Он должен находиться между отметками Min и Max.

И наконец, происхождение масла давно перестало быть показателем качества. Современные отечественные продукты отвечают международным стандартам и вполне подходят для иномарок, если соблюдены требования автопроизводителя.

