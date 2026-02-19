Эксперт объяснил, почему пары «незамерзайки» не сделают из вас пьяного водителя

Алкотестеры МВД анализируют не выдох, а альвеолярный воздух из глубины легких

Многие автомобилисты зимой опасаются лишний раз воспользоваться стеклоомывателем на посту ДПС: бытует мнение, что резкий химический запах в салоне может обмануть алкотестер.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Pravda.Ru развенчал эту страшилку, объяснив, что современные приборы ГИБДД устроены сложнее, чем кажется.

По его словам, полицейские алкотестеры с электрохимическими сенсорами анализируют не выдох вообще, а так называемый альвеолярный воздух из глубины легких. Пары стеклоомывателя просто не могут туда проникнуть в нужной концентрации.

Российский закон предусматривает допустимое значение в 0,16 мг на литр воздуха – этот запас как раз учитывает погрешности приборов и остаточные явления после стакана кваса или кефира, но никак не влияние «незамерзайки».

Однако запах химии действительно может привлечь ненужное внимание инспектора. Автоюрист Андрей Чернов напоминает: если прибор все же показал положительный результат, а вы уверены в своей трезвости, не стоит паниковать и сразу соглашаться.

Главное оружие водителя – требование внести возражения в протокол и пройти медицинское освидетельствование в спецучреждении. Это законное право, которым нужно пользоваться, особенно если есть сомнения в исправности мундштука или калибровке прибора на дороге.

Таким образом, миф о «пьяных парах» из бачка омывателя не выдерживает критики. Технически обмануть алкотестер с их помощью невозможно, а юридически у водителя всегда есть право на перепроверку результата.

