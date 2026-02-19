#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Принадлежащий Volvo и Geely бренд пообещал четыре новинки
19 февраля
Принадлежащий Volvo и Geely бренд пообещал четыре новинки
Марка Polestar анонсировала четыре новые модели...
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники 2026 года
19 февраля
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники 2026 года
Porsche Macan возглавил топ самых надежных...
Стала известна доля легковых автомобилей в лизинге сегодня
19 февраля
Стала известна доля легковых автомобилей в лизинге сегодня
Альфа-Лизинг: доля легковых автомобилей с...

Эксперт объяснил, почему пары «незамерзайки» не сделают из вас пьяного водителя

Алкотестеры МВД анализируют не выдох, а альвеолярный воздух из глубины легких

Многие автомобилисты зимой опасаются лишний раз воспользоваться стеклоомывателем на посту ДПС: бытует мнение, что резкий химический запах в салоне может обмануть алкотестер.

Рекомендуем
Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Pravda.Ru развенчал эту страшилку, объяснив, что современные приборы ГИБДД устроены сложнее, чем кажется.

По его словам, полицейские алкотестеры с электрохимическими сенсорами анализируют не выдох вообще, а так называемый альвеолярный воздух из глубины легких. Пары стеклоомывателя просто не могут туда проникнуть в нужной концентрации.

Российский закон предусматривает допустимое значение в 0,16 мг на литр воздуха – этот запас как раз учитывает погрешности приборов и остаточные явления после стакана кваса или кефира, но никак не влияние «незамерзайки».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Пьяных водителей начнут выявлять по слюне: что это значит

Однако запах химии действительно может привлечь ненужное внимание инспектора. Автоюрист Андрей Чернов напоминает: если прибор все же показал положительный результат, а вы уверены в своей трезвости, не стоит паниковать и сразу соглашаться.

Главное оружие водителя – требование внести возражения в протокол и пройти медицинское освидетельствование в спецучреждении. Это законное право, которым нужно пользоваться, особенно если есть сомнения в исправности мундштука или калибровке прибора на дороге.

Таким образом, миф о «пьяных парах» из бачка омывателя не выдерживает критики. Технически обмануть алкотестер с их помощью невозможно, а юридически у водителя всегда есть право на перепроверку результата.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС
Количество просмотров 16
19.02.2026 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0