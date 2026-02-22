#
Это самые востребованные «китайцы» с пробегом в России: список из 5 моделей

«Автостат»: продажи китайских авто с пробегом в РФ выросли на 44% в 2025 году

Рынок подержанных китайских автомобилей в России продолжает стремительно набирать обороты. По подсчётам «Автостата», в 2025 году россияне приобрели свыше 283 тысяч таких машин с пробегом, что на 44% больше, чем годом ранее. Для сравнения, весь вторичный рынок легковушек в целом прибавил лишь 3%. В итоге доля китайских брендов здесь поднялась с 3,3% до 4,5% – это самый заметный рост среди всех популярных на рынке марок.

Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Безусловным лидером по объёмам продаж на вторичке остаётся Chery. Почти 62 тысячи человек в прошлом году выбрали именно подержанные автомобили этой марки, что составляет 21,9% от всех проданных «китайцев». Правда, динамика у Chery уже не такая впечатляющая – рост всего 26%. На втором месте с результатом в 55,5 тысяч машин и приростом на 39% расположилась Geely. А вот Haval демонстрирует настоящий взлёт: спрос на его кроссоверы и внедорожники с пробегом подскочил на 64%, достигнув отметки в 39,1 тысячу проданных единиц.

Замыкают пятёрку самых популярных марок Lifan и Changan. Подержанные Lifan в прошлом году купили 19,6 тысяч россиян, но это на 5% меньше, чем в 2024-м. А вот Changan, наоборот, почти удвоил свои показатели – продажи выросли на 93% до 19,5 тысяч автомобилей. Кстати, ещё два бренда преодолели рубеж в 10 тысяч реализованных машин: Great Wall (13,7 тыс.) и Exeed (12,6 тыс.).

Omoda C7, Haval F7x, GAC GS4 — тест в цифрах

Внутри же модельного рейтинга произошла смена лидера. Первое место по итогам года захватил Haval Jolion, который разошёлся тиражом в 13,2 тысячи экземпляров. Прежний фаворит, Geely Coolray, опустился на вторую строчку с 11,3 тысячами продаж. Третье и четвёртое места заняли Geely Monjaro (9,1 тыс.) и Chery Tiggo 7 Pro (7,9 тыс.). А вот Chery Tiggo, который раньше возглавлял этот список, скатился на пятую позицию, найдя всего 7,8 тысячи новых владельцев.

Haval Jolion
Geely Coolray
Geely Monjaro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo

Эти изменения на вторичном рынке происходят на фоне серьёзного переформатирования импорта подержанных машин из Китая. После ужесточения правил по утильсбору с 1 декабря в топе самых ввозимых моделей из Поднебесной осталась, по сути, лишь Toyota Corolla.

Источник:  Автостат
