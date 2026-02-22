Это самые востребованные «китайцы» с пробегом в России: список из 5 моделей

«Автостат»: продажи китайских авто с пробегом в РФ выросли на 44% в 2025 году

Рынок подержанных китайских автомобилей в России продолжает стремительно набирать обороты. По подсчётам «Автостата», в 2025 году россияне приобрели свыше 283 тысяч таких машин с пробегом, что на 44% больше, чем годом ранее. Для сравнения, весь вторичный рынок легковушек в целом прибавил лишь 3%. В итоге доля китайских брендов здесь поднялась с 3,3% до 4,5% – это самый заметный рост среди всех популярных на рынке марок.

Безусловным лидером по объёмам продаж на вторичке остаётся Chery. Почти 62 тысячи человек в прошлом году выбрали именно подержанные автомобили этой марки, что составляет 21,9% от всех проданных «китайцев». Правда, динамика у Chery уже не такая впечатляющая – рост всего 26%. На втором месте с результатом в 55,5 тысяч машин и приростом на 39% расположилась Geely. А вот Haval демонстрирует настоящий взлёт: спрос на его кроссоверы и внедорожники с пробегом подскочил на 64%, достигнув отметки в 39,1 тысячу проданных единиц.

Замыкают пятёрку самых популярных марок Lifan и Changan. Подержанные Lifan в прошлом году купили 19,6 тысяч россиян, но это на 5% меньше, чем в 2024-м. А вот Changan, наоборот, почти удвоил свои показатели – продажи выросли на 93% до 19,5 тысяч автомобилей. Кстати, ещё два бренда преодолели рубеж в 10 тысяч реализованных машин: Great Wall (13,7 тыс.) и Exeed (12,6 тыс.).

Внутри же модельного рейтинга произошла смена лидера. Первое место по итогам года захватил Haval Jolion, который разошёлся тиражом в 13,2 тысячи экземпляров. Прежний фаворит, Geely Coolray, опустился на вторую строчку с 11,3 тысячами продаж. Третье и четвёртое места заняли Geely Monjaro (9,1 тыс.) и Chery Tiggo 7 Pro (7,9 тыс.). А вот Chery Tiggo, который раньше возглавлял этот список, скатился на пятую позицию, найдя всего 7,8 тысячи новых владельцев.

Эти изменения на вторичном рынке происходят на фоне серьёзного переформатирования импорта подержанных машин из Китая. После ужесточения правил по утильсбору с 1 декабря в топе самых ввозимых моделей из Поднебесной осталась, по сути, лишь Toyota Corolla.

