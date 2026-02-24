Три литра на 100 км: новые модели Geely порадуют своей экономичностью

Geely анонсировала 800-вольтовую архитектуру для Galaxy и метаноловые модели

Geely готовит серию серьёзных обновлений для своих гибридных автомобилей, причём сразу по нескольким направлениям. Глава концерна Гань Цзяюэ заявил, что вся линейка Geely Galaxy в скором времени перейдёт на 800-вольтовую электрическую архитектуру. Это техническое решение, по сути, позволит машинам проезжать свыше двухсот километров, используя только заряд батареи, без включения двигателя внутреннего сгорания.

Параллельно модели основной марки Geely получат классические гибридные силовые установки. Их главной особенностью станет заявленный производителем расход топлива – около трёх литров на сотню километров. Правда, как показывает практика с другими брендами, такие цифры обычно достигаются в идеальных лабораторных условиях, а не в реальной городской или загородной эксплуатации.

На 2026 год у компании запланирован ещё более амбициозный шаг – выход на рынок нового поколения гибридных автомобилей, работающих на метаноле. Вместе с этим Geely намерена активно развивать и соответствующую заправочную инфраструктуру, что должно укрепить её позиции в нише альтернативных видов топлива. Метанол, между прочим, рассматривается как потенциально более экологичная и иногда более дешёвая альтернатива традиционному бензину.

Кроме «железных» новинок, концерн анонсировал и существенное обновление собственной системы активных ассистентов водителя G-ASD. Первым автомобилем, который получит расширенный функционал этой системы, станет кроссовер суббренда Zeekr – модель 8X. Обновление обещает водителю более широкий набор функций помощи, хотя конкретные детали пока не раскрываются.

