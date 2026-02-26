Россияне все активнее интересуются подключаемыми гибридами

Целиков: к 2026 году количество гибридов в России достигло 112,6 тыс. штук

Количество подключаемых гибридных автомобилей (PHEV и EREV) в России к январю 2026 года достигло внушительной цифры в 112,6 тысячи экземпляров.

За год этот парк увеличился более чем на 50 тысяч машин, причем «зеленый» автопарк пополнялся не только за счет новинок у дилеров, но и благодаря активному ввозу машин с пробегом.

Как рассказал Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат», российский рынок переживает настоящий бум на гибридные автомобили с возможностью зарядки от электросети. Из общего объема прироста более 44 тысяч пришлось на новые авто, тогда как остальная часть была ввезена в статусе подержанных.

Интересно, что основным двигателем этого роста стали не привычные европейские или японские бренды, а китайские автомобили. Абсолютным лидером по популярности стала марка Lixiang – по дорогам страны ездит более 43 тысяч таких машин. Этот результат особенно примечателен, учитывая, что официальные поставки модели стартовали в России лишь в конце 2025 года.

Серебро в этом рейтинге досталось бренду Voyah, чей парк превысил 22 тысячи автомобилей. Компания смогла упрочить свои позиции благодаря старту сборки последовательных гибридов на мощностях липецкого завода «Мотор-Инвест», что позволило марке к концу года вырваться в лидеры сегмента. Замыкает тройку лидеров немецкий BMW — почти 7 тысяч гибридов баварской марки уже колесят по российским просторам.

В десятку самых распространенных также вошли Geely, BYD, Volvo, Mitsubishi, Wey, Link & Co и Aito. Что касается конкретных моделей, то самой востребованной стала Lixiang L7, которой насчитывается более 20 тысяч штук. Буквально следом за ней идет Voyah Free с результатом свыше 17,6 тысячи зарегистрированных экземпляров.

