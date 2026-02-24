Продажи новых машин в России снова растут: свежая статистика

Эксперт Целиков: Продажи новых легковых авто в РФ за неделю 16-22 февраля выросли на 8%

Российский авторынок на 8-й неделе года все-таки показал небольшой рост.

По данным эксперта Сергея Целикова, с 16 по 22 февраля россияне купили почти 20 тысяч новых легковых машин – это на 8% больше, чем за предыдущие семь дней. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, прибавка тоже есть, правда, чуть скромнее – около 7%.

Ситуация с легким коммерческим транспортом выглядит похоже, хотя и с оговорками. Продажи таких автомобилей массой до 3,5 тонн после резкого спада подскочили на 20% за неделю, достигнув отметки в 1242 единицы. Но вот в годовом сравнении сегмент все еще проседает довольно сильно – минус 17%. Грузовики, кстати, тоже не смогли переломить годовую тенденцию: недельный рост на 4% (до 937 штук) не отменяет того, что год назад их продавали на треть активнее.

Вообще, общий недельный результат ниже планки в 20 тысяч машин, по мнению Целикова, практически гарантирует, что по итогам февраля рынок закроется с отрицательной динамикой. Мешает и календарь – новая неделя началась с праздничного дня, что обычно не добавляет продаж. Эксперт дает четкий прогноз: по итогам месяца общий объем реализованных новых автомобилей в стране вряд ли превысит 80 тысяч единиц.

