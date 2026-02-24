#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Три литра на 100 км: новые модели Geely порадуют своей экономичностью
24 февраля
Три литра на 100 км: новые модели Geely порадуют своей экономичностью
Geely анонсировала 800-вольтовую архитектуру...
Эти машины чаще всего провоцируют аварии
24 февраля
Эти машины чаще всего провоцируют аварии
В компании «Согласие» составили антирейтинг...
Распродажи продолжаются: автобренды снижают цены, чтобы продать «залежалые» авто
24 февраля
Распродажи продолжаются: автобренды снижают цены, чтобы продать «залежалые» авто
Эксперт Мосеев рассказал, как дилеры изменили...

Продажи новых машин в России снова растут: свежая статистика

Эксперт Целиков: Продажи новых легковых авто в РФ за неделю 16-22 февраля выросли на 8%

Российский авторынок на 8-й неделе года все-таки показал небольшой рост.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

По данным эксперта Сергея Целикова, с 16 по 22 февраля россияне купили почти 20 тысяч новых легковых машин – это на 8% больше, чем за предыдущие семь дней. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, прибавка тоже есть, правда, чуть скромнее – около 7%.

Ситуация с легким коммерческим транспортом выглядит похоже, хотя и с оговорками. Продажи таких автомобилей массой до 3,5 тонн после резкого спада подскочили на 20% за неделю, достигнув отметки в 1242 единицы. Но вот в годовом сравнении сегмент все еще проседает довольно сильно – минус 17%. Грузовики, кстати, тоже не смогли переломить годовую тенденцию: недельный рост на 4% (до 937 штук) не отменяет того, что год назад их продавали на треть активнее.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Вообще, общий недельный результат ниже планки в 20 тысяч машин, по мнению Целикова, практически гарантирует, что по итогам февраля рынок закроется с отрицательной динамикой. Мешает и календарь – новая неделя началась с праздничного дня, что обычно не добавляет продаж. Эксперт дает четкий прогноз: по итогам месяца общий объем реализованных новых автомобилей в стране вряд ли превысит 80 тысяч единиц.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
Количество просмотров 34
24.02.2026 
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
Поделиться:
Оцените материал:
0