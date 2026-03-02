Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

За миллион с копейками: рассказываем, почему этот «японец» так дешев

«За рулем» рассказал, как найти добротный кроссовер Nissan Juke с пробегом

Рассказывая о малоликвидных кроссоверах с пробегом, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев включил в подборку всего один японский автомобиль.

Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Действительно, малый спрос на вторичке при бросовых ценах — это чаще всего не про «японцев».

Однако Nissan Juke в этом ряду стоит особняком: рестайлинговые машины первого поколения в возрасте 8-10 лет и при совершенно «детских пробегах» (средний по рынку – 95 тысяч км) отдают за цену около 1,3 млн рублей. И все равно их не берут! В чем же секрет?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Основная причина низкого интереса к подержанным Джукам – недостаток практичности. Это забавная, но слишком компактная машина с крохотным багажником (по нашим замерам – 180 л). Покупать его только ради клиренса 180 мм? Простите, но у Renault Sandero Stepway дорожный просвет составляет 195 мм, груза он вмещает больше, продается дешевле, и у него гидроавтомат.

Подавляющее большинство Джуков на вторичке имеют передний привод и вариатор Jatco JF015E, который тоже отпугивает аудиторию.

Полноприводная версия при топовом 190-сильном моторе (с вариатором) – такая же редкость, как и механическая коробка передач: пять машин на сотню. И кстати, Джуки с МКП на вторичке ценятся выше, чем с вариатором.

Так что теперь, если все же присматриваетесь к этому красавчику, вы точно знаете, какая версия вам нужна.

А какие еще кроссоверы с пробегом можно сегодня купить по цене новой Лады (и надо ли?) – в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
