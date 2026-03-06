Путешествия
Пункт управления на М-12: как цифровые технологии обеспечивают безопасность

На трассе М-12 в Татарстане дооснащен крупнейший пункт управления

На 828-м километре трассы М-12 «Восток» в Татарстане завершено дооснащение вспомогательного пункта управления (ВПУ), который стал самым мощным на магистрали.

Теперь он координирует дорожные участки сразу в четырех регионах: Татарстане, Башкортостане, Пермском крае и Свердловской области. Более того, объект способен выполнять функцию резервного центра и при необходимости взять под контроль всю трассу от Москвы до Екатеринбурга. Объем системы хранения данных здесь превышает 700 терабайт.

Основой безопасности на М-12 служит автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). Вдоль трассы с интервалом 1,5 км установлены поворотные видеокамеры с многократным увеличением и системой автоматической очистки. Они обеспечивают полное видеопокрытие проезжей части.

Ключевая инновация – камеры с функцией машинного зрения. Искусственный интеллект в реальном времени распознает нештатные ситуации:

  • остановку транспорта;
  • появление пешеходов на дороге;
  • движение задним ходом;
  • медленно движущиеся автомобили.

Дополнительно на мачтовых опорах смонтированы детекторы интенсивности движения, которые отслеживают трафик и фиксируют затруднения.

Пункт управления на М-12: как цифровые технологии обеспечивают безопасность

При обнаружении ДТП, поломки или любого другого происшествия оператор ВПУ мгновенно направляет на место экипаж аварийных комиссаров. Водители также могут вызвать помощь самостоятельно по короткому номеру *2323.

Пункт управления на М-12: как цифровые технологии обеспечивают безопасность

Система интегрирована с метеоконтролем: при ухудшении погоды (снег, гроза, гололед, дождь) информация автоматически выводится на табло переменной информации, а диспетчеры координируют выход спецтехники для обработки покрытия.

Пункт управления на М-12: как цифровые технологии обеспечивают безопасность

Масштаб работы системы впечатляет: только в феврале 2026 года на участке от Татарстана до Свердловской области АСУДД зафиксировала 10 811 событий – от неблагоприятных погодных условий до посторонних предметов на проезжей части.

Источник:  пресс-служба ГК «Автодор»
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба ГК «Автодор»
Фото:пресс-служба ГК «Автодор»
