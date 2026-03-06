Пункт управления на М-12: как цифровые технологии обеспечивают безопасность

На трассе М-12 в Татарстане дооснащен крупнейший пункт управления

На 828-м километре трассы М-12 «Восток» в Татарстане завершено дооснащение вспомогательного пункта управления (ВПУ), который стал самым мощным на магистрали.

Теперь он координирует дорожные участки сразу в четырех регионах: Татарстане, Башкортостане, Пермском крае и Свердловской области. Более того, объект способен выполнять функцию резервного центра и при необходимости взять под контроль всю трассу от Москвы до Екатеринбурга. Объем системы хранения данных здесь превышает 700 терабайт.

Основой безопасности на М-12 служит автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). Вдоль трассы с интервалом 1,5 км установлены поворотные видеокамеры с многократным увеличением и системой автоматической очистки. Они обеспечивают полное видеопокрытие проезжей части.

Ключевая инновация – камеры с функцией машинного зрения. Искусственный интеллект в реальном времени распознает нештатные ситуации:

остановку транспорта;

появление пешеходов на дороге;

движение задним ходом;

медленно движущиеся автомобили.

Дополнительно на мачтовых опорах смонтированы детекторы интенсивности движения, которые отслеживают трафик и фиксируют затруднения.

При обнаружении ДТП, поломки или любого другого происшествия оператор ВПУ мгновенно направляет на место экипаж аварийных комиссаров. Водители также могут вызвать помощь самостоятельно по короткому номеру *2323.

Система интегрирована с метеоконтролем: при ухудшении погоды (снег, гроза, гололед, дождь) информация автоматически выводится на табло переменной информации, а диспетчеры координируют выход спецтехники для обработки покрытия.

Масштаб работы системы впечатляет: только в феврале 2026 года на участке от Татарстана до Свердловской области АСУДД зафиксировала 10 811 событий – от неблагоприятных погодных условий до посторонних предметов на проезжей части.

