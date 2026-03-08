Экология
В России начнут официально продавать новый добротный кроссовер известной марки

Флагманский гибридный кроссовер GAC S9 появится в России летом 2026 года

В этом году российский рынок пополнится ещё одним крупным гибридным кроссовером. По словам Павла Никифорова, заместителя директора департамента продаж «ГАК Мотор Рус», флагманская модель S9 от китайского бренда GAC дебютирует у нас уже предстоящим летом.

GAC S9
GAC S9

Снег и мороз: как пережил зиму недорогой седан белорусской сборки?

Интересно, что машина, которая в Китае предлагается с семью местами, для российских покупателей будет исключительно пятиместной. Точные габариты составят 5060 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1760 мм в высоту при колёсной базе 2930 мм.

Под капотом S9 – привычная для подключаемых гибридов схема: бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра работает в паре с двумя электромоторами. Суммарная отдача этой связки достигает 500 лошадиных сил. Заявленный запас хода на одной заправке и полном заряде впечатляет – до 1200 километров, чему способствует тяговая батарея ёмкостью 44,5 кВт·ч. Подвеска получила систему адаптивного изменения жёсткости амортизаторов CDC, а в список опций войдут колёсные диски на 20 или 21 дюйм.

Интерьер GAC S9
Интерьер GAC S9

Пока что главным нераскрытым вопросом остаётся стоимость новинки. Никифоров прямо отметил, что с более крупным и дорогим S9 компания пока не готова давать такие же чёткие рыночные прогнозы, как на недавно стартовавший в продажах GAC S7.

При этом все автомобили марки в России будут сопровождаться расширенной гарантией сроком на пять лет. По сути, S9 позиционируется как прямой конкурент модели Li Auto L7, тогда как S7 должен составить конкуренцию Li Auto L6.

Интерьер GAC S9
GAC S9
GAC S9
GAC S9
GAC S9
Интерьер GAC S9
Интерьер GAC S9

Источник:  Авито Авто
Лежнин Роман
Фото:GAC
