В России начнут официально продавать новый добротный кроссовер известной марки

Флагманский гибридный кроссовер GAC S9 появится в России летом 2026 года

В этом году российский рынок пополнится ещё одним крупным гибридным кроссовером. По словам Павла Никифорова, заместителя директора департамента продаж «ГАК Мотор Рус», флагманская модель S9 от китайского бренда GAC дебютирует у нас уже предстоящим летом.

GAC S9

Интересно, что машина, которая в Китае предлагается с семью местами, для российских покупателей будет исключительно пятиместной. Точные габариты составят 5060 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1760 мм в высоту при колёсной базе 2930 мм.

Под капотом S9 – привычная для подключаемых гибридов схема: бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра работает в паре с двумя электромоторами. Суммарная отдача этой связки достигает 500 лошадиных сил. Заявленный запас хода на одной заправке и полном заряде впечатляет – до 1200 километров, чему способствует тяговая батарея ёмкостью 44,5 кВт·ч. Подвеска получила систему адаптивного изменения жёсткости амортизаторов CDC, а в список опций войдут колёсные диски на 20 или 21 дюйм.

Интерьер GAC S9

Пока что главным нераскрытым вопросом остаётся стоимость новинки. Никифоров прямо отметил, что с более крупным и дорогим S9 компания пока не готова давать такие же чёткие рыночные прогнозы, как на недавно стартовавший в продажах GAC S7.

При этом все автомобили марки в России будут сопровождаться расширенной гарантией сроком на пять лет. По сути, S9 позиционируется как прямой конкурент модели Li Auto L7, тогда как S7 должен составить конкуренцию Li Auto L6.