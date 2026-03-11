Экология
GAC раскрыла детали паркетника, который едет в Россию с запасом хода 580 км

Продажи нового электрического кроссовера GAC Aion V начнутся в марте

Китайский автопроизводитель GAC рассекретил технические характеристики электрического паркетника Aion V, продажи которого стартуют в России в марте 2026 года.

Новинка длиной 4,6 метра построена на модульной платформе AEP 3.0. Под капотом – переднемоторная установка мощностью 204 л.с., которая разгоняет машину до сотни за 7,9 секунды. Главные козыри модели – тяговая батарея с защитой от возгорания и система климат-контроля с тепловым насосом, позволяющая экономить до половины энергии зимой. Благодаря этому запас хода на одной зарядке достигает почти 600 километров по циклу NEDC.

GAC раскрыла детали паркетника, который едет в Россию с запасом хода 580 км

Водителям понравится и скорость заправки энергией: от быстрой колонки CCS2 батарею емкостью 75 кВт·ч можно «наполнить» с 10% до 80% за 24 минуты, а с 30 до 80% – всего за 16 минут. При этом для медленной зарядки подойдет обычная розетка с разъемом Type 2.

Автомобиль уже протестировали на совместимость с различными станциями, а при расчете транспортного налога будет учитываться скромная мощность в 61 л.с., что обещает владельцам ощутимую экономию.

В оснащении – семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры 360 градусов и системы слежения за полосой. Покупателям предложат семь вариантов окраса, включая двухцветный – синий с белой крышей, и три цвета интерьера на выбор.

Стоимость и подробности комплектаций объявят ближе к старту продаж.

Справка

GAC Aion V относится к классу компактных городских кроссоверов. Его длина составляет 4605 мм, ширина – 1854 мм, высота – 1686 мм. Колесная база – 2775 мм, объем багажника – 427 л.

