Новый бренд из Китая готовит кроссовер для России

Aion V, соплатформенник Toyota bZ3X, может официально прийти в РФ в 2026 году

Суббренд Aion появился в 2018 году и специализируется на электромобилях. Полтора года назад его модель с лаконичным обозначением V перешла во второе поколение.

Китайцы прямо заявили, что сделали ее с прицелом на экспорт. Вряд ли речь шла именно о России, однако марка Aion действительно может запуститься у нас в 2026 году.

Можно даже прикинуть цены: при длине 4605 мм и колесной базе 2775 мм это прямой конкурент недавно появившегося в РФ по цене 4,1–4,3 млн рублей электрокроссовера Geely EX5.

Единственный электромотор мощностью 204 л. с. установлен спереди. Под капотом смотреть не на что: как обычно, под ним всё наглухо закрыто пластиком. Подвеска незатейливая: McPherson спереди и упругая балка сзади.

Aion V построен на одной платформе с Тойотой bZ3X.

Полноценно проверить машину на ходу не удалось, китайцы позволили только пошустрить по 100‑метровой змейке на асфальте. В первом приближении ездовые повадки под стать характеристикам – не провальные, среднестатистические.

А вот на батарею не поскупились. Она 75‑киловаттчасовая, производства компании CATL, обеспечивает запас хода до 580 км. Правда, измеряли его по далекому от реальной жизни циклу NEDC. Для сравнения: у Geely EX5 аккумулятор на 60 кВт·ч обещает пробег до 430 км, но по более адекватному циклу WLTP. К слову, днище у машины абсолютно плоское по всей площади.

На передней панели – ни одной физической клавиши. По нынешним временам это уже не удивляет, хотя в эксплуатации неудобно.

Задним пассажирам вольготно: места очень много, спинка регулируется по углу наклона, над головой огромная панорамная крыша, добавляющая света в черный салон. А для сидящего справа вдобавок есть откидной столик в спинке переднего кресла.

Из необычного – салонное «видеозеркало» заднего вида, картинку для которого обеспечивает камера на крыше. Нечастое решение для компактной машины.

Спрос на Aion V в России может отчасти подстегнуть тот факт, что он построен на одной платформе с электрической Тойотой bZ3X. Модель у нас абсолютно неизвестная, но ведь это неважно. Главное – Toyota!

Отметим, что у концерна GAC есть повод оптимистично смотреть в будущее на российском рынке. За 2024 год продажи у нас взлетели с 3,1 до 20,1 тысячи машин GAC. В 2025‑м рынок пошел на спад, однако компания сумела сохранить положительную динамику. За 10 месяцев продано 17,4 тысячи автомобилей, что на 9% лучше аналогичного периода прошлого года.